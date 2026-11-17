Čuveni as odlučio da otvori dušu i prizna kroz šta je sve prolazio.

ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nije tajna da je igračku karijeru Vejna Runija (41), pored sjajnih partija, golova i trofeja, obeležio i jedan jako težak period. Dok je bio član Mančester junajteda često je bio u centru pažnje zbog incidenata van terena, pre svega, zbog konzumiranja alkohola, vožnje u pijanom stanju, hapšenja, neverstva...

Sada je proslavljeni engleski fudbaler rešio da o svemu tome progovori. I šokirao je fudbalsku javnost, pogotovo jer je imao čak i suicidne misli.

- Nisam mogao da podnesem ogroman pritisak. Kada sam bio mlađi, bilo je glupih odluka van terena, a iskreno mi je bilo neverovatno teško da se nosim sa svim tim. Došao sam do tačke kada sam razmišljao o samoubistvu. Nisam želeo da budem ni sa kim, nisam želeo da sretnem nikoga na ulici ili u prodavnici. Na fudbalskom terenu sam se uvek osećao opušteno, ali sam sa svim ostalim imao ogromne probleme - rekao je Runi u podkastu "Gebi Logan Life at the Midpoint".

Da do tragičnog ishoda ne dođe zaslužna je supruga Kolin, sa kojom ima četvoro dece. Ogromnu ulogu odigrala je i njegova majka Žanet.

- Sve se dešavalo na vrhuncu moje igračke karijere. Vratio bih se kući, seo u svoju sobu za igrice i proveo dva dana pijući alkohol. Onda bih ustao, stavio kapi u oči, ubacio žvaku u usta i otišao na trening. Sve dok nisam razgovarao sa Kolin i majkom, dok se nisam otvorio i naglas priznao da mi treba pomoć, nisam počeo da prevazilazim tu situaciju. Supruga mi je nesumnjivo pomogla. Išao sam kod terapeuta da pokušam da shvatim šta mi se dešava - objasnio je Runi, pa nastavio:

- Tada sam dobio sina Kaja, to je trebalo da bude najsrećniji period mog života, ali je bio najgori, zbog sebičnih stvari koje sam radio. Kolin je bila ključna. Mogla je da me ostavi, jer je situacija bila toliko ozbiljna, ali ostala je uz mene i pomogla mi da prođem kroz to. Posle toga smo dobili još dece. Sada, kada se osvrnem unazad, žalim zbog svega, jer je to bilo izgubljeno vreme.

FARRELL / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Vejn Runi sa suprugom Kolin

Ne krije nekada sjajni napadač da mu je teško palo u penzionisanje, imao je previše slobodnog vremena.

- Kada sam prestao da igram, upao sam u lošu šemu. Previše sam pio i izgubio svoju trening rutinu. Onda sam pomislio: "Želim da uživam u vremenu sa decom dok su u ovim godinama, a i sa Kolin". I istina je da sam sada mnogo prisutniji i provodim više vremena sa njima“. Nedavno sam se pogleda u ogledalo i pomislio da izgledam kao da imam 50 godina. Rekao sam sebi da moram nešto da promenim. Tokom cele karijere mučile su me nesigurnosti u vezi sa izgledom i kilažom. Već neko vreme ne pijem alkohol. Jednostavno sam želeo da se osećam zdravije, pa sam promenio navike u ishrani i rutinu treniranja - poručio je Runi.