JAHAČ HRABAR SAMO NA REČIMA: Vučić izazvao Jovu Bakića, vođa Studentske liste nije smeo da pisne (VIDEO)
LIDER opozicije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja pitao vođu SL Jovu Bakića zašto se smeje na pitanje "što pretite jahanjem".
- Što to radite? A, šta vam je smešno? Pa, kad vam je smešno, što to ne uradite sad? Aj, kad vam je smešno! - rekao je Vučić Bakiću.
Jovo Bakić je samo sedeo i nije reagovao.
- Gospodine Bakiću, ni mnogo većih, ni mnogo pametnijih, ni mnogo jačih od vas se nisam plašio. To što dobacujete, to što pretite, nema potrebe da radite. To što ste nervozni, to što ste nervozni zbog činjenica, žao mi je. Ljudi vide da iznosim činjenice. I nadam se da će ovaj teror da prestane. To je bio moj apel vama: da stvari institucionalizujete, da radite svoj posao - rekao je Vučić.
Dodao je i da će "ovde imati duela" i da "će ih uvek biti".
- To je mesto za to, to je parlament. U parlamentu treba da se raspravlja, razgovara, da ne bismo imali ovakve slučajeve na ulici. Da tu strast ostavimo ovde. Da ovde imamo drugačije stavove i drugačija mišljenja. I verujem da ćete jednog dana razumeti - rekao je Vučić
Podsećamo, u toku je konstitutivna sednica Skupštine Srbije, na kojoj su prethodno potvrđeni su mandati svih 250 narodnih poslanika, čime je konstituisan novi saziv parlamenta.
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