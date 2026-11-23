OVO SE NE VIĐA SVAKI DAN: Dvostruki nokdaun u divljoj tuči golim šakama (VIDEO)
Neverovatna scena viđena je na bokserskom spektaklu u Kaliforniji!
Naime, dvojica teškaša istovremeno nokautirala su jedan drugog! Ipak, samo jedan je uspeo da se oporavi i nastavi borbu.
Na priredbi „Baliz fajt najt“, održanoj u Berbanku, bivši UFC borac Brakston Smit odmerio je snage sa Brendenom Smitom, holivudskim kaskaderom, u borbi golim šakama.
Njihov okršaj obeležio je redak prizor u borilačkim sportovima. Obojica su u istom trenutku krenula snažnim udarcima i obojica pogodila protivnika, posle čega su završila na podu.
Međutim, dok je Brenden uspeo da se pridigne i oporavi od udarca, Brakston je ostao da leži bez svesti. Tako je bivši UFC teškaš doživeo težak nokaut u situaciji u kojoj je i sam uspeo da obori rivala.
Neobičan dvostruki nokdaun postao je jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri, a snimak pokazuje koliko jedan jedini udarac može da promeni ishod borbe.
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