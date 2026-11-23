Neverovatna scena viđena je na bokserskom spektaklu u Kaliforniji!

Foto: Printskrin/X/@@mmamania

Naime, dvojica teškaša istovremeno nokautirala su jedan drugog! Ipak, samo jedan je uspeo da se oporavi i nastavi borbu.

Na priredbi „Baliz fajt najt“, održanoj u Berbanku, bivši UFC borac Brakston Smit odmerio je snage sa Brendenom Smitom, holivudskim kaskaderom, u borbi golim šakama.

Njihov okršaj obeležio je redak prizor u borilačkim sportovima. Obojica su u istom trenutku krenula snažnim udarcima i obojica pogodila protivnika, posle čega su završila na podu.

Međutim, dok je Brenden uspeo da se pridigne i oporavi od udarca, Brakston je ostao da leži bez svesti. Tako je bivši UFC teškaš doživeo težak nokaut u situaciji u kojoj je i sam uspeo da obori rivala.

Neobičan dvostruki nokdaun postao je jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri, a snimak pokazuje koliko jedan jedini udarac može da promeni ishod borbe.

Rare double knockdown puts #ufc vet Braxton Smith on ice at #ballysfightnight 🤜🏾😵‍💫😵‍💫🤛🏻 https://t.co/PkM3xiKXTe — MMA Mania (@mmamania) November 22, 2026