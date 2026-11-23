Superliga Srbije u rvanju! Favoriti gaze po planu
Treće kolo Superlige Srbije u rvanju grčko-rimskom stilu prošlo je bez iznenađenja pošto su Spartak, Proleter i Partizan koji su bili favoriti, po planu zabeležili pobede.
Spartak je savladao Vojvodinu sa 6:2 i tako upisao treći uzastopni trijumf u Superligi. Ubedljivi su bili Kolompar, Berkec, Nađ i Krstin, koji su slavili tehničkim tušem, a najuzbudljivije je bilo u duelu Grabovca i Maleša koji je rvač subotičkog tima rešio u svoju korist rezultatom 11:10.
I aktuelni šampion Srbije, Proleter, zadržao je oreol nepobedivosti. Zrenjaninci su savladali Potisje rezultatom 6:2. Tim Proletera nije nastupio u najjačem sastavu, ali je bez problema upisao nova tri boda.
U beogradskom derbiju Partizan je u duelu sa Radničkim slavio rezultatom 7:1.
Na tabeli vode Spartak i Proleter sa maskimalnih devet bodova. Partizan je na trećem mestu sa sedam, dok je na četvrtoj poziciji Potisje sa pet osvojenih bodova. Na žačelju tabele nalaze se Vojvodina i Radnički sa po tri boda.
U pretposlednjem čevrtom kolu koje je na program narednog vikenda sastaju se: Radnički – Potisje, Partizan – Spartak i Vojvodina – Proleter.
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