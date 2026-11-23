Nekadašnji UFC šampion u poluteškoj kategoriji Jirži Prohaska doživeo je težak nokaut na priredbi u Dohi, gde ga je Novozelanđanin Navajo Stirling savladao u drugoj rundi i priredio jedno od najvećih iznenađenja večeri.

Mahmud HAMS / AFP / Profimedia

Glavna borba spektakla u Kataru završena je samo dve sekunde pre isteka druge runde, kada je Stirling snažnim desnim krošeom pogodio Čeha u bradu i poslao ga na pod. Usledilo je još nekoliko udaraca, pre nego što je sudija Mark Godard prekinuo borbu.

Prohaska je dobro otvorio meč, pogađao protivnika i uspevao da izbegne opasne napade. Međutim, Stirling je strpljivo čekao priliku, a kada je Čeh krenuo u napad, dočekao ga je razornim kontraudarcem.

Za 28-godišnjeg Novozelanđanina ovo je bila 12. pobeda u isto toliko profesionalnih MMA borbi, čime je napravio ogroman korak ka samom vrhu poluteške kategorije. Prohaska je, s druge strane, pretrpeo drugi uzastopni poraz nokautom.

Zanimljivo je da je aktuelni šampion Karlos Ulberg Stirlingov klupski kolega, pa ostaje pitanje da li će UFC organizovati njihov međusobni okršaj za titulu.

Prohaska je posle borbe sportski priznao da je protivnik bio bolji i čestitao mu na pobedi.

Pogledajte snimak nokauta: