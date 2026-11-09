VESTI SA TRŽIŠTA: Evropske berze u plusu, Brent 96 dolara

EVROPSKE akcije su danas u blagom plusu, pri čemu banke i rudarski sektor predvode rast, dok su tehnološke akcije i dalje pod pritiskom, a cena nafte Brent je pala na oko 96 dolara po barelu.

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Prema podacima sa berzi u 9.30 sati, cena Brenta pala je za 1,72 odsto na 96,628 dolara za barel, a lake američke nafte WTI za 1,21 odsto na 89,707 dolara.

Evropski fjučersi gasa za decembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 87,245 evra za megavat-sat, odnosno oko 920 evra za 1.000 kubnih metara, uz koeficijent 10,5 MWh/1.000 m³.

Nemački indeks DAX porastao je za 0,52 odsto, francuski CAC 40 za 0,19 odsto, britanski FTSE 100 za 0,38 odsto, italijanski FTSE MIB za 1,05 odsto, moskovski MOEX za 0,63 odsto.

Bankarski sektor beleži značajne pomake zbog poslovnih rezultata i najava mogućih spajanja i akvizicija, tako da je Unikredit ojačao 3,6 odsto, Komercbanka 2,5 odsto, a Banko BPM za čak 9,4 odsto nakon što je Kredi Agrikol predložio spajanje svoje italijanske podružnice sa tom bankom.

Rudarske kompanije predvodile su jutarnji rast evropskih akcija, sa prosečnim povećanjem od 1,4 odsto, uz rast cena plemenitih metala.

Nasuprot tome, kompanije iz sektora luksuza LVMH i Barberi izgubili su više od dva odsto zbog pokazatelja slabe potrošnje u Kini tokom oktobra.

U fokusu će danas biti nemački trgovinski podaci za septembar, vrednost Sentiks indeksa poverenja investitora u evrozoni za novembar, kao i aukcije francuskih i nemačkih državnih obveznica.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,11854 dolara.

Cena zlata je porasla na 4.092,79 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice pala na 5,8728 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki industrijski berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u petak pao za 0,46 odsto na 51.523,06 poena, S&P 500 je porastao za 0,31 odsto na 7.376,86 poena, a kompozitni Nasdak za 1,09 odsto na 24.579,43 poena.

(Tanjug)