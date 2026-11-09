Republika Srpska

SAHRANJENA SRPSKA HEROINA MILJA ZEČEVIĆ: "Pred očima joj ubili supruga i tri sina, a ona je svoj krst nosila dostojanstveno do kraja života"

Д.К.

09. 11. 2026. u 14:32

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK SNSD Milorad Dodik prisustvovovao je danas u Gornjim Smrtićima kod Prnjavora sahrani heroine Milje Zečević, kojoj su u martu 1992. godine u Sijekovcu kod Broda, pred očima ubijeni suprug i tri sina.

САХРАЊЕНА СРПСКА ХЕРОИНА МИЉА ЗЕЧЕВИЋ: Пред очима јој убили супруга и три сина, а она је свој крст носила достојанствено до краја живота

Foto: Printskrin Jutjub Memorijalni centar Republike Srpske

Dodik je ranije istakao da priča heroine Milje Zečević ne sme ostati samo u sećanju onih koji su bili svedoci tog vremena.

- Naša je obaveza da pamtimo, da govorimo o stradanju njene porodice i svih nevino stradalih i da istinu prenosimo generacijama koje dolaze. Jer, dok pamtimo njihova imena i njihove sudbine, čuvamo ih od zaborava. Neka joj je večna slava i hvala- napisao je Dodik na platformi Iks.

Heroina Milja Zečević sahranjena je danas u Gornjim Smrtićima kod Prnjavora gde su sahranjeni posmrtni ostaci njenih sinova i supruga.

Tu je sahranjen i njen četvrti sin koji je preživio masakr u Sijekovcu.

Milja Zečević preminula je u subotu, 7. novembra, u 95. godini.

Dodik je istakao da na večni počinak ispraćamo heroinu Milju Zečević, ženu čija je životna sudbina postala jedno od najbolnijih svedočanstava o stradanju srpskog naroda.

- Pred njenim očima, u martu 1992. godine, ubijeni su njen suprug i tri sina, a ona je svoj teški krst nosila dostojanstveno do kraja života -  napisao je Dodik.

Dodaje da Miljina priča ne sme ostati samo u sećanju onih koji su bili svedoci tog vremena.

- Naša je obaveza da pamtimo, da govorimo o stradanju njene porodice i svih nevino stradalih i da istinu prenosimo generacijama koje dolaze. Jer, dok pamtimo njihova imena i njihove sudbine, čuvamo ih od zaborava. Neka joj je večna slava i hvala, poručio je Dodik.

(Tanjug)

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OKREĆU LEĐA BLANUŠI: Srpska demokratska stranka u problemima nakon oktobarskih izbora u BiH
Republika Srpska

0 0

OKREĆU LEĐA BLANUŠI: Srpska demokratska stranka u problemima nakon oktobarskih izbora u BiH

BRANKO Blanuša, predsednik Srpske demokratske stranke ostaje bez podrške u stranci i sve više članstva traži njegovo povlačenje sa čela partije. Podršku je već izgubio u bastionu SDS u Bijeljini, kad je izbrisao iz evidencije stranke Ljubišu Petrovića, tamošnjeg gradonačelnika. Ipak, Petrović nije prihvatio tu odluku i uputio je žalbu Glavnom odboru SDS.

09. 11. 2026. u 07:59

MITROVDANSKA LEGENDA: Hercegovački David protiv Golijata – osmostruko jači neprijatelj polomio zube na Nevesinju
Republika Srpska

0 4

MITROVDANSKA LEGENDA: Hercegovački David protiv Golijata – osmostruko jači neprijatelj polomio zube na Nevesinju

NA današnji dan, pre 34 godine, započeta je Mitrovdanska ofanziva u Nevesinju, kada su združene snage Hrvatskog vijeća odbrane i muslimanske vojske potpomognute jedinicama Vojske Republike Hrvatske, kao i raznim paravojnim formacijama i mudžahedinskim borcima, napale na srpske položaje u Hercegovini. Neprijateljsku silu su dočekali pripadnici nevesinjske i bilećke brigade.

08. 11. 2026. u 16:02

Politika
Tenis
Fudbal
Goran Bregović podelio Sarajevo: Furao je svoj film - Komšije progovorile bez zadrške

Goran Bregović podelio Sarajevo: "Furao je svoj film" - Komšije progovorile bez zadrške