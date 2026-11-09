SAHRANJENA SRPSKA HEROINA MILJA ZEČEVIĆ: "Pred očima joj ubili supruga i tri sina, a ona je svoj krst nosila dostojanstveno do kraja života"
PREDSEDNIK SNSD Milorad Dodik prisustvovovao je danas u Gornjim Smrtićima kod Prnjavora sahrani heroine Milje Zečević, kojoj su u martu 1992. godine u Sijekovcu kod Broda, pred očima ubijeni suprug i tri sina.
Dodik je ranije istakao da priča heroine Milje Zečević ne sme ostati samo u sećanju onih koji su bili svedoci tog vremena.
- Naša je obaveza da pamtimo, da govorimo o stradanju njene porodice i svih nevino stradalih i da istinu prenosimo generacijama koje dolaze. Jer, dok pamtimo njihova imena i njihove sudbine, čuvamo ih od zaborava. Neka joj je večna slava i hvala- napisao je Dodik na platformi Iks.
Heroina Milja Zečević sahranjena je danas u Gornjim Smrtićima kod Prnjavora gde su sahranjeni posmrtni ostaci njenih sinova i supruga.
Tu je sahranjen i njen četvrti sin koji je preživio masakr u Sijekovcu.
Milja Zečević preminula je u subotu, 7. novembra, u 95. godini.
Dodik je istakao da na večni počinak ispraćamo heroinu Milju Zečević, ženu čija je životna sudbina postala jedno od najbolnijih svedočanstava o stradanju srpskog naroda.
- Pred njenim očima, u martu 1992. godine, ubijeni su njen suprug i tri sina, a ona je svoj teški krst nosila dostojanstveno do kraja života - napisao je Dodik.
Dodaje da Miljina priča ne sme ostati samo u sećanju onih koji su bili svedoci tog vremena.
- Naša je obaveza da pamtimo, da govorimo o stradanju njene porodice i svih nevino stradalih i da istinu prenosimo generacijama koje dolaze. Jer, dok pamtimo njihova imena i njihove sudbine, čuvamo ih od zaborava. Neka joj je večna slava i hvala, poručio je Dodik.
(Tanjug)
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