KINA POVUKLA NEOČEKIVAN POTEZ: Odložila carinski udar na američku robu

KINA je odlučila da za još dva meseca produži suspenziju dodatnih carina od 24 odsto na robu iz Sjedinjenih Američkih Država.

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Odluka stupa na snagu sutra, dok postojeća carina od deset odsto ostaje na snazi, saopštila je kineska vlada.

Ovaj potez Pekinga dolazi nakon dogovora između dve najveće svetske ekonomije, sa ciljem stabilizacije trgovinskih odnosa i podsticanja međusobne razmene.

Kina produžila suspenziju carina na američku robu

Kineska vlada objasnila je da je produženje suspenzije dodatnih carina deo sprovođenja rezultata i dogovora postignutih na sastanku lidera Kine i Sjedinjenih Američkih Država u Vašingtonu.

Nakon sastanka održanog u septembru, dve zemlje predložile su paket uzajamnog smanjenja carina vredan 60 milijardi dolara.

Taj paket obuhvata i američke poljoprivredne proizvode u vrednosti od približno 17 milijardi dolara, prenosi Indeks, piše "Index.hr".

Iako dodatna carina od 24 odsto neće biti naplaćivana tokom naredna dva meseca, osnovna carina od deset odsto nastavlja da važi.

SAD razmatraju drugačiji pravni osnov za carine

Kina je istovremeno ukazala na najave američke administracije u vezi sa promenom zakonskog osnova za uvođenje carina.

Prema navodima Pekinga, američka strana je u više navrata najavila nameru da koristi carine prema Odeljku 301 kao zamenu za one uvedene na osnovu Zakona o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima.

Reč je o carinama koje su sudskim odlukama proglašene nevažećim, zbog čega SAD razmatraju njihovu zamenu merama zasnovanim na drugom zakonskom propisu.

Ovo pitanje ostaje jedan od važnih elemenata trgovinskih odnosa između Vašingtona i Pekinga.

Peking očekuje stabilizaciju trgovinskih odnosa

Kineska vlada smatra da će produženje suspenzije dela carina doprineti stabilizaciji odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Očekuje se i da će odluka podstaći trgovinu između dve zemlje, nakon dogovora o uzajamnom smanjenju carinskih opterećenja.

Ipak, potpuno ukidanje carina nije predviđeno ovom odlukom, budući da namet od deset odsto na američku robu ostaje na snazi.

Naredna dva meseca tako će predstavljati dodatni period tokom kojeg se neće naplaćivati suspendovane carine od 24 odsto.

(BizPortal)

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