I ZLATO I IGRE: Aleksandra Stojadinović osvojila titulu šampiona sveta na prvenstvu planete u streljaštvu u Dohi i donela Srbiji kvotu za LA

PRVO pa zlato. Aleksandra Stojadinović je nova šampionka sveta u gađanju malokalibarskom puškom iz trostava na šampionatu planete u streljaštvu u Dohi. Naša sjajna reprezentativka donela je i prvu kvotu Srbiji za Olimpijske igre 2028. u Los Anđelesu.

FOTO: Streljački savez Srbije

Srpkinji (22) je ovo i prva medalja na svetskim prvenstvima u seniorskoj konkurenciji. Blistala je od kvalifikacija do finala, a zlato je pogodila u poslednjoj seriji.

- I dalje ne mogu da verujem. Tokom cele godine sam se pripremala za šampionat u Dohi. Želela sam kvotu, ali ipak još je ovo nestvarno. Uspela sam da tokom celog finala zadržim visok nivo koncentracije i samopouzdanje, pa me je to stalno držalo u vrhu. Nisam se opuštala do kraja, čak i kada je bilo jasno da sam obezbedila medalju i kvotu i zahvaljujući takvom pristupu sam iskoristila šansu da poslednjim hicem dođem do zlatne medalje - kazala je posle finala za Streljački savez Srbije Aleksandra Stojadinović (22).

Stojadinovićeva je U kvalifikacijama je bila treća, pogodila je 593 kruga, jedan manje od državnog rekorda koji od 2023. drži Teodora Vukojević.

Aleksandra je u finalu u prvih deset hitaca iz klečečeg stava je bila najpreciznija. Tokom ležećeg stava prvu poziciju je preuzela Hana Im (Južna Koreja), ali naša reprezentativka je bila tik iza nje, sa samo dva deseta dela kruga manje.

Dramatično je bilo tokom poslednjeg, stojećeg stava,jer je Aleksandra čas bila prva, čas druga. Pred poslednji, 35. hitac, srpska reprezentativka je imala 0,6 krugova slabiji rezultat od vodeće Korejke Sehe Oh. Potom je usledio preokret. Aleksandra je pogodila 10,0, a Korejka 8,7 krugova i naša reprezentativka je postala šampionka planete!

Navikla na medalje

ALEKSANDRA Stojadinović je medalje počela da osvaja još kao juniorka, kada je sa Markom Ivanovićem osvojila srebro na SP 2022. u Kairu

Takmičarka Novog Sada 1790 je i u seniorskoj konkurenciji na evropskim prvenstvima prošle i ove godine osvojila srebro i tri bronze.

Sredinom oktobra ove godine je na Svetskom kupu u Kairu radovala se zlatu u discplini vazdušna puška.

Prvi trijumf za dame

ZLATO Aleksandre Stojadinović je treća medalja za srpsko i jugoslovensko streljaštvo u trostavu za seniorke u istoriji prvenstava sveta, posle srebra Desanke Perović u Finiksu 1970. i bronze ekipe (Ivana Maksimović, Andrea Arsović, Lidija Mihajlović) u Minhenu 2010. godine.