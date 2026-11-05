PONUDA VOĆA I POVRĆA NA PIJACAMA U SRBIJI: Kupus poskupeo u više gradova, krompir na kvantašima od 60 do 90 dinara

PONUDA voća i povrća na pijacama u Srbiji uglavnom je ostala stabilna, ali su se cene pojedinih proizvoda menjale. Kupus je poskupeo na više kvantaških pijaca, dok su na beogradskom kvantašu zabeležene brojne korekcije cena u oba pravca. Kilogram krompira na kvantašima koštao je od 60 do 90 dinara, a kupusa od 40 do 70 dinara.

Foto: Bratislav Stefanovic / Alamy / Profimedia

Prema podacima Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS), za period od 26. oktobra do 1. novembra 2026. godine, nije bilo značajnijih promena u ponudi voća i povrća na kvantaškim pijacama. Povoljne vremenske prilike doprinosile su dobroj snabdevenosti, dok su prodaja i potražnja na pojedinim mestima bile nešto slabije.

Ipak, stabilna ponuda nije značila i iste cene. Razlike su bile primetne i između gradova i između kvantaških i zelenih pijaca.

Kupus na kvantašima od 40 do 70 dinara

Kupus je među proizvodima koji su tokom posmatrane sedmice poskupeli u više gradova. Rast cene zabeležen je u Beogradu i Leskovcu, kao i u Novom Sadu, gde je bio skuplji za prosečno 10 dinara po kilogramu.

Dominantna cena kupusa na kvantašima u Šapcu i Novom Sadu bila je 40 dinara po kilogramu, u Leskovcu 50, a u Beogradu, Kraljevu i Nišu 60 dinara. U Subotici je dostizala 70 dinara.

Kod krompira su se cene kretale od 60 dinara u Kraljevu i Novom Sadu do 90 dinara u Beogradu i Šapcu. U Leskovcu i Subotici kilogram je koštao 70, a u Nišu 80 dinara.

Crni luk se na kvantašima prodavao po dominantnim cenama od 30 dinara u Novom Sadu do 80 dinara u Šapcu i Subotici.

Beogradski kvantaš: Dobra ponuda, slabija prodaja

Na beogradskom kvantašu ponuda je bila dobra, ali je prodaja tekla nešto sporije. Poskupeli su banane, grejpfrut, grožđe, kivi, limun i orasi, kao i više vrsta povrća - blitva, cvekla, kelj, krompir, kupus, paprika, beli i šareni pasulj, patlidžan, tikvice i zelje.

Istovremeno su niže cene zabeležene kod dunja, jabuka, krušaka, malina, pomorandži, suvih šljiva i smokava. Od povrća su pojeftinili boranija, celer, karfiol, beli luk, paradajz i spanać.

Kilogram paradajza na ovom kvantašu koštao je 160 dinara, paprike šilje 200, patlidžana 110, a tikvica i karfiola po 130 dinara. Beli pasulj prodavao se po dominantnoj ceni od 300 dinara.

Kod voća, jabuke ajdared i zlatni delišes koštale su po 80 dinara, dok je dominantna cena ostalih sorti jabuka bila 110 dinara. Kruške su koštale 100, grožđe 150, a očišćeni orasi 1.000 dinara po kilogramu.

U Leskovcu paradajz 130, paprika šilja 130 dinara

Leskovački kvantaš imao je dobru ponudu jabuka, dok je ponuda krušaka i južnog voća bila prosečna. Među povrćem su dominirali krompir, kupus, crni luk i zeleniš, uz solidne količine paprike, paradajza, patlidžana i spanaća.

Poskupeli su banane, mandarine i kupus, dok su kivi, nar i karfiol bili jeftiniji.

Dominantna cena paradajza i paprike šilje iznosila je 130 dinara po kilogramu. Patlidžan je koštao 80, karfiol 70, a salatni krastavac 90 dinara. Jabuke su se prodavale po 70, kruške po 80, a grožđe po 110 dinara.

U Novom Sadu i Nišu uglavnom bez većih promena

Na novosadskim pijacama ponuda i prodaja bile su prosečne. Većina dominantnih cena zadržala se na prethodnom nivou, uz pomenuti rast cene kupusa.

Na novosadskom kvantašu paradajz je koštao 180 dinara po kilogramu, paprika šilja 120, karfiol 150, a tikvice 50 dinara. Jabuke su se prodavale po 80, grožđe po 120, a očišćeni orasi po 900 dinara.

U Nišu su ponudom povrća dominirali krompir, crni luk, paprika, paradajz, salatni krastavac i tikvice. Zabeleženi su blagi rast cene jabuka i pad cene nara.

Kilogram jabuka na niškom kvantašu koštao je 100 dinara, krušaka 120, a nara 200 dinara. Paradajz se prodavao po 200, paprika šilja po 160, a tikvice po 120 dinara.

Na kraljevačkom kvantašu ponuda voća bila je solidna. Banane i pomorandže su poskupele, dok je grožđe pojeftinilo i prodavalo se po dominantnoj ceni od 120 dinara po kilogramu.

Koliko se plaćalo na zelenim pijacama?

Na zelenim pijacama krompir je, prema evidentiranim dominantnim cenama, koštao od 55 dinara po kilogramu u Šapcu do 120 dinara u Nišu. Na beogradskom Kaleniću i u Novom Sadu bio je 100 dinara, u Leskovcu 80, a u Čačku 70 dinara.

Kupus se prodavao po 40 dinara u Subotici, 60 u Pančevu i Čačku, 80 u Leskovcu, Nišu i Novom Sadu, dok je na Kaleniću dostizao 100 dinara po kilogramu.

Razlike su bile velike i kod paradajza. Dominantna cena iznosila je 100 dinara u Subotici, 130 u Požarevcu, 200 u Leskovcu i Novom Sadu, a na Kaleniću 300 dinara.

(STIPS)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.