POČELA PRODAJA SADNOG MATERIJALA ZA PREDSTOJEĆU SEZONU: Koliko za šljivu, jabuku?
U INSTITUTU za voćarstvo u Čačku počela je prodaja sadnog materijala za predstojeću sezonu, a ove godine obezbeđeno je oko 80.000 sertifikovanih sadnica različitih voćnih vrsta, prenosi Euronews Srbija. Dr Aleksandar Leposavić sa ovog instituta kaže da je interesovanje i ove sezone ogromno, a tradicionalno se najviše traži sadni materijal šljive.
- Tradicionalno, najviše se traži šljiva, ne bez razloga, jer šljiva je nacionalna voćna vrsta. Zatim i neke druge voćne vrste, višnja, malina. Nažalost, sadnog materijala maline i količine koje posedujemo ne zadovoljavaju potrebe tržišta - istakao je dr Leposavić.
Sadnice sertifikovane
Institut je u prethodnih nekoliko godina uradio i sertifikacionu šemu, uvrstio na sortnu listu i autohtone sorte, kao što su crvena ranka i okruglica, od kojih se tradicionalno u Srbiji proizvodila najkvalitetnija rakija, čime su proizvođačima obezbedili kompletan asortiman.
- Sadnice su sertifikovane, proizvode se isključivo u rastilima instituta, ne koriste se herbicidi. To je jedan od razloga zbog čega se sadnice i bolje primaju, kasnije bolje razvijaju bolje i kvalitetnije plodonose.
U odnosu na prošlu godinu, cena sadnog materijala je neznatno povećana, u proseku za 10 odsto.
- Sadnica šljive, jabuke, višnje i trešnje su 450 dinara. Što se tiče jabuke, ove godine u ponudi imamo isključivo sadnice autohtonih sorti, jer proizvođači, zbog problema sa plasmanom u poslednjih nekoliko godina pokazuju manje interesovanje za podizanje novih zasada jabuke - kaže ovaj stručnjak i dodaje da su u ponudi sorte kao što je budimka, kolačara, ilinjača i neke slične, a one su 350 i 400 dinara.
Dostavljaju i na adresu kupaca
Takođe, iz instituta naglašavaju da već nekoliko godina uspešno šalju sadnice direktno na adresu kupaca, što se pokazalo kao odlično rešenje zbog čestih zloupotreba na tržištu.
- Prodajno mesto je jedino gde se mogu nabaviti sadnice instituta, a poslednjih godina je bilo prilično manipulacija na račun instituta i zloupotreba našeg imena. Znači, isključivo iz prodavnice instituta, a šaljemo i narudžbenice onlajn, tako da je i to jedan od načina kako kupci mogu bezbedno doći do našeg sadnog materijala - zaključio je dr Leposavić.
(Agroklub)
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