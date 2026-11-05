ŠTA ĆE BITI SA KURSOM? Navala na devize, građani kupuju po više hiljada evra odjednom

POTRAŽNjA za evrima u menjačnicama širom Srbije povećana je poslednjih dana, ali deviza ima dovoljno i nema razloga za zabrinutost, poručuje Borislav Brujić iz Udruženja menjača i vlasnika menjačnica Srbije.

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On je ranije za medije demantovao informacije da je prodaja ograničena na 250 evra i objašnjava da su povremeni zastoji u manjim menjačnicama posledica ograničene količine gotovine kojom raspolažu.

Građani najčešće kupuju od nekoliko stotina do nekoliko hiljada evra. Povremeno ima i zahteva za veće iznose, ali, prema navodima iz priloga, takve transakcije nisu toliko česte kao tokom praznika.

Povećana tražnja dovela je do povremenih gužvi i pitanja da li će građani moći da kupe željeni iznos. U Udruženju, međutim, ističu da se zahtevi ispunjavaju i da snabdevanje funkcioniše.

Da li je kupovina evra ograničena na 250 evra?

Brujić odbacuje navode o ograničenju prodaje deviza.

"Još jednom ponavljam: evra ima dovoljno. Čule su se neke dezinformacije da smo ograničeni sa prodajom na 250 evra. To nije istina, apsolutno“, rekao je Brujić.

Kako objašnjava, razlika je u kapacitetima pojedinačnih menjačnica. Manje menjačnice u određenom trenutku ne raspolažu dovoljnom količinom gotovine da odmah realizuju zahtev za kupovinu većeg iznosa.

"Mali menjači koji imaju malu kasu verovatno ne mogu da završe zahteve građana koji imaju velike iznose“, naveo je Brujić.

Dodaje da građani uglavnom imaju razumevanja i da, ukoliko transakcija ne može odmah da se obavi, sačekaju dok menjačnica obezbedi potreban novac.

Koliki su kupovni i prodajni kurs?

Kao razlog povećane potražnje Brujić navodi politički vakuum nakon izbora, ali ističe da u periodu od sedam do osam dana posle izbora nije bilo značajnijih promena kursa dinara prema evru.

U izjavi je naveo referentnu vrednost od 117,5698 dinara za evro, uz objašnjenje da menjači svoje kurseve formiraju na osnovu kretanja na međubankarskom tržištu.

Prema njegovim rečima, uz odstupanje od 1,25 odsto pri kupovini i prodaji, okvirni raspon iznosio bi od 116,04 dinara za otkup evra do 119,03 dinara za prodaju. To je raspon koji je naveo u izjavi, dok se konkretna ponuda proverava na kursnoj listi pojedinačne menjačnice.

Očekuje se smirivanje potražnje

Brujić navodi da lanac snabdevanja gotovinom između Narodne banke Srbije, poslovnih banaka i menjačnica funkcioniše bez prekida.

Iz Udruženja poručuju da povremeni nedostatak gotovine na pojedinačnom prodajnom mestu ne znači da evra nema na tržištu i očekuju da će se povećana potražnja u narednim danima normalizovati.

(Blic)

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