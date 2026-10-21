BERBA KOJU VINOGRADARI DUGO NE PAMTE: Zlatna jesen za čokote, sve otkupljeno do poslednjeg zrna
U SRBIJI ima 18.200 hektara vinograda, a u registar je upisan 531 proizvođač vina. U Rasinskom okrugu je oko 4.000 hektara pod vinovom lozom, a ovogodišnja berba smatra se jednom od najboljih u poslednjih nekoliko decenija.
Ovo je zlatna jesen za čokote u Kruševačkom ataru. Očekivani rod, premašen je za oko 7 odsto u odnosu na prošlu godinu a sve ponuđene količine grožđa otkupio je kruševački "Rubin".
- Ove godine imamo dosta veći prinos na našim plantažama a nekoliko puta veći otkup od poljoprivrednih proizvođača iz okoline Kruševca, Trstenika, Aleksandrovca i drugih mesta - navodi Aleksandar Gajić, šef proizvodnje "Rubin" iz Kruševca.
Gajić naglašava i da je berba grožđa ove godine počela 27. avgusta i da je do sada prerađeno preko 10 miliona kilograma grožđa, od čega je pola sa njihovih vinograda a pola iz otkupa.
Jovica Bušetić iz Rekovca, čija se familija bavi vinogradarstvom preko 100 godina, iskazao je zadovoljstvo ovogodišnjom berbom: "Doterali smo do sada jednu turu, sada drugu, nekih 2000 kilograma a ima još dve ture da se beru. Vrhunsko je grožđe ove godine, dobrog kvaliteta."
Kako navodi vinogradar iz Stragara, Đorđe Marković, individualni proizvođači su, nakon što su popupunili svoje kapacitete, viškove dovozili u "Rubin" koji je potom otkupljivao robu.
- To dosta znači ljudima jer je, maltene, svako zrno otkupljeno, nije ostajalo ljudima neobrano grožđe u vinogradu - dodaje on.
Ovogodišnja berba je specifična jer je istovremeno došlo do naglog zrenja belog i crvenog grožđa, što se retko dešava.
- Dok traje naša berba traje i otkup što je veoma značajno za male proizvođače pa i veće, da imaju gde, grožđe koje proizvedu, da plasiraju - istakao je Miljan Đokić, direktor vinogradarstva "Rubin" Kruševac.
(RTS)
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