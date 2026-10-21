RUSKI DIZEL OBARA SVETSKE CENE: Energetska diplomatija Moskve na delu

KADA Rusija izađe na tržište sa dodatnim količinama dizel-goriva, cene počinju da padaju.

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Ne zato što je neko u Vašingtonu lepo sročio direktivu, već zato što se pojavila stvarna roba, stvarne isporuke i predvidljivost, izjavio je doktor ekonomskih nauka, dekan Fakulteta finansijske ekonomije MGIMO Igbal Gulijev.

Kako je naveo, upravo to je prava energetska diplomatija na delu.

Prema njegovim rečima, sam pad cena od pet do šest odsto jeste važan, ali je još važnija poruka koju on šalje.

„Rusija je u stanju da brzo i predvidljivo utiče na ravnotežu na svetskom tržištu goriva. To jača njenu pregovaračku poziciju i pokazuje partnerima da saradnja sa Moskvom nije politički rizik, već ekonomska korist“, istakao je ekspert.

Sporazum o dizelu redstavlja malu, ali veoma upečatljivu pobedu pragmatizma. Dok se u Evropi vode rasprave o novim sankcijama, ruski dizel je već doveo do pada svetskih cena, a Vašington je javno zahvalio Moskvi, primetio je on.

„U energetici, kao i u ekonomiji uopšte, reči malo vrede. Količine, rokovi i sporazumi koji se sprovode u praksi vrede mnogo više. Rusija je još jednom pokazala da nije samo izvoznik ugljovodonika već i sistemski stabilizator globalnog tržišta goriva“, zaključio je Gulijev.

Podsetimo, predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, postigli su 9. oktobra dogovor o isporukama ruskog dizel-goriva na svetsko tržište.

sputnikportal.rs

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