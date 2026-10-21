PAVKOV: Budžet za zaštitu životne sredine veći od 26 milijardi dinara! Za zaštićena područja izdvojeno 1,2 milijarde (VIDEO)

MINISTARKA zaštite životne sredine u tehničkom mandatu, Sara Pavkov, izjavila je na otvaranju 21. Međunarodnog sajma energetike i 22. Međunarodnog sajma zaštite životne sredine i prirodnih resursa "EcoFair", da je budžet za zaštitu životne sredine značajno povećan u odnosu na 2020. godinu.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

- Srbija izdvaja sve više novca za zaštitu životne sredine, a budžet nadležnog ministarstva povećan je sa pet milijardi dinara 2020. godine na više od 26 milijardi dinara ove godine - rekla je ministarka Pavkov na konferenciji za medije nakon otvaranja Međunarodnog sajma energetike i sajma zaštite životne sredine "EcoFair".

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Pavkov je istakla da rast izdvajanja pokazuje koliko je ekologija postala važan deo državne politike, ali i da se konkretni rezultati vide kroz sve veća ulaganja u očuvanje prirode.

Ministarka je naglasila da ukupna ulaganja prevazilaze budžet samog ministarstva, jer se značajni projekti finansiraju i kroz druge resore.

– Mislim da će građanima ove informacije najviše značiti. 2020. godine budžet za Ministarstvo zaštite životne sredine bio je pet milijardi dinara. Ove godine je preko 26 milijardi dinara, pored određenih programa koji nisu samo u Ministarstvu zaštite životne sredine, kao što je kreditna linija "Čista Srbija", koja se nalazi u Ministarstvu građevinarstva, tako da je to značajno iznad 25 milijardi dinara – kazala je Pavkov.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Kao jedan od najkonkretnijih pokazatelja rasta ulaganja izdvojila je sredstva namenjena zaštićenim područjima i zelenoj infrastrukturi. Prema njenim rečima, upravo je zaštita prirode jedna od najosetljivijih oblasti ekologije, zbog čega su povećana izdvajanja posebno značajna.

– Mi smo ove godine preko milijardu i dvesta miliona dinara izdvojili za subvencije za zaštićena područja, za zelenu infrastrukturu, a poređenja radi, 2020. godine to je bilo ispod 200 miliona dinara – istakla je ministarka.

Ovi podaci pokazuju značajnu razliku u odnosu na period od pre šest godina, kada su izdvajanja za ovu namenu bila manja od 200 miliona dinara. Pavkov je poručila da se budžet povećava iz godine u godinu, što, kako je navela, predstavlja pokazatelj da je zaštita životne sredine jedan od državnih prioriteta.

Ekologija postaje deo svih resora

Ministarka je ukazala i na to da se pitanja životne sredine danas ne rešavaju samo u okviru jednog ministarstva, već su prisutna u radu gotovo svih državnih resora – od privrede i finansija do energetike i rudarstva.

– Životna sredina se nalazi u svim porama društva i to je odraz da mi pokazujemo jednu simbiozu i da je u svakoj grani privrede ovo jedan od ključnih aspekata na kojima insistiramo – navela je Pavkov.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Prema njenim rečima, prilikom realizacije projekata i poslovanja kompanija, kako međunarodnih tako i domaćih, posebno se insistira na poštovanju propisanih ekoloških standarda.

Pavkov je najavila da bi u narednom periodu kaznena politika u ovoj oblasti mogla da bude još stroža.

– Bilo da su u pitanju međunarodna pravna lica ili domaća, insistiramo na tome da se poštuju standardi i da budemo, nadam se, u narednom periodu još rigorozniji što se tiče kazni – poručila je ministarka.

Povećanje budžeta i izdvajanja za zaštićena područja, kako je istakla, prate širi napori da se zaštita prirode uključi u razvojne planove i rad različitih institucija. Cilj je da ekološki standardi postanu sastavni deo svih privrednih aktivnosti, uz odgovornije upravljanje prirodnim resursima i očuvanje životne sredine za buduće generacije.

Sajam zaštite životne sredine i energetike, "EcoFair" 2026., trajaće do 23. oktobra na Beogradskom sajmu, a na njemu će biti predstavljene domaće i međunarodne kompanije, institucije i stručnjaci iz oblasti energetike i zaštite životne sredine.