POTPISAN UGOVOR: Ministarstvo zaštite životne sredine i Srbijavode zajedno na EKSPU, evo šta nas čeka do 2030. (FOTO/VIDEO)

MINISTARSTVO zaštite životne sredine, Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode" i kompanija "EKSPO" Beograd potpisali su danas Ugovor o zajedničkom učešću na specijalizovanoj izložbi EKSPO 2027, koja će biti održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta naredne godine.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Zajednički nastup biće posvećen predstavljanju dosadašnjih rezultata Srbije, planiranih ulaganja i budućih ciljeva u oblastima zaštite životne sredine, vodoprivrede i zelene infrastrukture.

Ugovor je potpisan na Beogradskom sajmu, u okviru 21. Međunarodnog sajma energetike i 22. Međunarodnog sajma zaštite životne sredine i prirodnih resursa "EcoFair". Potpisivanju su prisustvovali ministarka zaštite životne sredine u tehničkom mandatu, Sara Pavkov, direktor kompanije "EKSPO 2027" Beograd, Danilo Jerinić, i direktor "Srbijavoda" Goran Puzović.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Zajedničko učešće predstavlja nastavak saradnje započete u okviru priprema za Ekspo 2027, a poseban akcenat biće stavljen na zaštitu vodnih resursa, unapređenje vodne i kanalizacione infrastrukture, očuvanje prirode i prilagođavanje klimatskim promenama.

Pavkov: Zaštita voda biće jedan od najznačajnijih pravaca budućih ulaganja

Ministarka Sara Pavkov istakla je da zajednički nastup na Ekspu predstavlja priliku da Srbija objedini dosadašnje rezultate u zaštiti životne sredine sa planovima za budućnost, posebno u oblasti zaštite voda i razvoja infrastrukture.

- Nije neverovatan samo osećaj ponosa već i odgovornosti i časti da imamo zajedničku priliku da sve što smo do sada uradili u oblasti zaštite životne sredine zaokružimo sa vrlo značajnom, možda i najznačajnijom sferom u budućnosti, u koju ćemo mnogo investirati, a to je sve vezano za vodu, njenu zaštitu, zaštitu vodnih resursa i generalno infrastrukturu u ovoj oblasti - rekla je Pavkov.

Ona je navela da će Ministarstvo zaštite životne sredine tokom priprema i trajanja specijalizovane izložbe predstaviti ne samo ostvarene rezultate već i viziju razvoja do 2028, 2029. i 2030. godine, kao i za period nakon toga. Kako je istakla, cilj je da se zajedničkim delovanjem pokaže šta je Srbija do sada uradila, ali i šta planira da realizuje u narednim godinama.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Pavkov je podsetila da je Srbija dobila potvrdu da će 5. juna 2027. godine biti domaćin Svetskog dana životne sredine, što je predstavljalo početnu osnovu za saradnju sa organizatorima Ekspa. Uključivanjem Srbijavoda ova inicijativa je proširena, pa će tokom čitavog trajanja izložbe biti predstavljani projekti i rezultati u oblasti životne sredine, vodoprivrede i zelene infrastrukture.

- Verujem da ćemo nakon današnjeg potpisivanja nastaviti da radimo u timskom duhu na onome što svi građani Srbije žele da vide i osete, a to je čistija životna sredina, kanalizaciona mreža i priključci do svake kuće gde je to projektovano, kao i voda za naše građane do 2030, odnosno 2035. godine - navela je ministarka.

Prema njenim rečima, za ostvarenje ovih ciljeva potrebno je više od decenije, imajući u vidu obim potrebnih radova, ali i sve izraženije posledice klimatskih promena, među kojima su velike suše i pritisak na vodne resurse.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Pavkov je najavila i da će Srbija naredne jeseni biti domaćin značajnog međunarodnog skupa posvećenog dezertifikaciji i sušama, na kojem se očekuju stručnjaci iz 197 zemalja. Taj skup biće dodatna prilika da se predstave rezultati u zaštiti zemljišta i borbi protiv dezertifikacije, ali i da se razmene iskustva o izazovima koje klimatske promene donose.

Jerinić: EKSPO prilika za globalni dijalog o energetici i ekologiji

Direktor kompanije "EKSPO 2027" Beograd, Danilo Jerinić, ocenio je da će zajedničko učešće Ministarstva zaštite životne sredine i "Srbijavoda" omogućiti da se međunarodnoj javnosti predstave projekti, rezultati i razvojni ciljevi Srbije, ali i da se pokrene šira rasprava o pitanjima koja su od značaja za čitav svet.

- Danas smo na Sajmu energetike i ekologije potpisali ugovor o zajedničkom učešću Ministarstva zaštite životne sredine i "Srbijavoda", koji će na EKSPU imati svoj paviljon i moći da predstave sve svoje rezultate, ono što su uradili u prethodnim godinama, kao i ciljeve i velike projekte koje planiraju da realizuju do samog EKSPA - rekao je Jerinić.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

On je istakao da će međunarodna izložba pružiti mogućnost da se uključe zemlje učesnice i pokrene globalni dijalog o projektima u oblasti energetike i ekologije.

- Na samom EKSPU imamo zaista veliku priliku da uključimo sve zemlje učesnice, više od 140 međunarodnih učesnika koji dolaze u Beograd, i da pokrenemo globalni dijalog o novim projektima kada su energetika i ekologija u pitanju. Zaista smatram da su to teme koje nisu prioritet samo u našoj državi već u celom svetu - naglasio je Jerinić.

Prema njegovim rečima, tokom 93 dana trajanja izložbe očekuje se više od četiri miliona posetilaca, koji će imati priliku da se upoznaju sa načinima zaštite životne sredine, funkcionisanjem sistema u ovoj oblasti i ciljevima koje Srbija želi da ostvari.

Posebno je ukazao na značaj uključivanja dece kroz školske programe, kako bi se najmlađi upoznali sa osnovnim principima očuvanja prirode i značajem odgovornog odnosa prema životnoj sredini. Edukacija novih generacija, kako je istakao, važan je deo stvaranja temelja za budući razvoj.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

- Pred nama je zajednički veliki, odgovoran zadatak da zajedno uradimo i postavimo temelje za budući razvoj u ovim oblastima - poručio je Jerinić.

Puzović: Vodu i životnu sredinu moramo sačuvati za generacije koje dolaze

Direktor "Srbijavoda", Goran Puzović, istakao je da zajednički nastup sa Ministarstvom zaštite životne sredine na Ekspu 2027 pokazuje koliko su voda i očuvanje životne sredine važni za Srbiju, ali i koliko je značajno da se o ovim pitanjima govori na međunarodnom nivou.

- Zajedničkim nastupom "Srbijavoda" i Ministarstva zaštite životne sredine na EKSPU 2027. država pokazuje koliko su resurs vode i zaštita životne sredine bitni za našu državu. Dvadeset prvi vek je vek vode i vek zaštite životne sredine i kroz naš zajednički nastup pokazaćemo šta je država Srbija radila, šta radi i šta planira, kao i na koji način štitimo vode i životnu sredinu - rekao je Puzović.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

On je podsetio da se Srbijavode od samog početka priprema za EKSPO 2027. pridružio timu koji radi na organizaciji izložbe, uz poruku "Igraj za vodu, igraj za budućnost", kojom se ukazuje na značaj očuvanja ovog resursa. Kako je naveo, sada se ta inicijativa proširuje kroz saradnju sa Ministarstvom, sa ciljem da se javnost dodatno edukuje o izazovima koji očekuju društvo u budućnosti.

- Voda i ekologija, životna sredina, jesu ono o čemu treba da brinemo u 21. veku i što treba da ostavimo generacijama koje dolaze iza nas, makar za jednu jotu bolje nego što smo zatekli - istakao je Puzović.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Govoreći o pripremama za međunarodnu izložbu, on je naveo da se izvode radovi na uređenju beogradskih obala, kao i obala širom Srbije. EKSPO je, prema njegovim rečima, prilika da zemlja dočeka goste iz celog sveta i predstavi svoja stručna znanja, iskustva i naučne potencijale.

Puzović je posebno izdvojio radove na Savskom keju, navodeći da je prethodnog dana priključena električna energija na jednom od objekata preko puta Beogradske tvrđave.

- Savski kej od Ušća do mosta Gazela biće potpuno uređen i to je zaista veoma dobro - rekao je Puzović, dodajući da će se radovi nastaviti kako bi Srbija spremno dočekala učesnike i posetioce EKSPA.

Zajedničkim nastupom Ministarstva zaštite životne sredine, "Srbijavoda" i kompanije "EKSPO 2027" Beograd biće objedinjeni projekti, rezultati i planovi koji se odnose na očuvanje prirodnih resursa, unapređenje infrastrukture i podizanje svesti o značaju zaštite životne sredine. Međunarodna izložba pružiće Srbiji priliku da predstavi svoje razvojne prioritete, uspostavi nove kontakte i otvori prostor za saradnju u oblastima koje su od ključnog značaja za kvalitet života građana i buduće generacije.