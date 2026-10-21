UVEĆAN IZNOS LEŽE NA RAČUNE: Važna promena za zaposlene od januara 2027.

OD 1. decembra 2026. godine, plate u celokupnom javnom sektoru biće uvećane za 8 odsto. Zaposleni u sistemu socijalne zaštite dobiće povećanje plata od 12 odsto. Penzije će od 1. decembra 2026. godine biti uvećane za 7,5 odsto, u skladu sa švajcarskom formulom.

Foto: Janusz Pieńkowski/Alamy/Profimedia

Prosečna neto zarada u decembru 2026. godine projektovana je na 140.850 dinara, odnosno 1.200 evra.

Kolike će biti plate u zdravstvu i socijalnoj zaštiti?

Prema projekcijama za decembar 2026. godine, prosečna primanja u zdravstvu i socijalnoj zaštiti iznosiće:

Doktor specijalista: 191.272 dinara, odnosno 1.629 evra, u poređenju sa 67.540 dinara, odnosno 597 evra, 2012. godine.

Lekar opšte prakse: 152.759 dinara, odnosno 1.301 evro, u poređenju sa 53.931 dinar, odnosno 477 evra, 2012. godine.

Medicinska sestra: 103.234 dinara, odnosno 879 evra, u poređenju sa 32.454 dinara, odnosno 287 evra, 2012. godine.

Vaspitači, socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, logopedi i srodna zanimanja: 125.687 dinara, odnosno 1.071 evro, u poređenju sa 49.422 dinara, odnosno 437 evra, 2012. godine.

Minimalna zarada od 600 evra od januara 2027. godine

Od 1. januara 2027. godine, minimalna neto zarada će prvi put dostići 600 evra.

Prema projekcijama, minimalna zarada će u 2027. godini pokrivati 117 odsto minimalne potrošačke korpe, dok je 2012. godine taj udeo iznosio 61,5 odsto.

Opterećenje na zarade kontinuirano se smanjuje. Sa 64 odsto u 2017. godini, spušteno je na 59,7 odsto u 2026. godini.

(Bizportal)