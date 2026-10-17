POVODOM SVETSKOG DANA HRANE Glamočić: "Srbija ima značajne poljoprivredne potencijale, ali i odgovornost da ih sačuva"

MINISTARSTVO poljoprivrede saopštilo je povodom Svetskog dana hrane da su domaća proizvodnja, bezbednost hrane i zaštita potrošača među prioritetima Srbije. Ministar poljoprivrede dr Dragan Glamočić istakao je da Srbija ima značajne poljoprivredne potencijale, ali i odgovornost da ih sačuva i unapredi, posebno u uslovima klimatskih promena i nestabilnosti svetskih tržišta.

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- Hrana je osnova života, a njena proizvodnja jedan od najvažnijih poslova za svaku državu. Zato je naša obaveza da čuvamo domaću poljoprivredu, podržavamo naše proizvođače i obezbedimo da građani imaju pristup bezbednoj i kvalitetnoj hrani.

Iza svakog proizvoda na našoj trpezi stoje rad, znanje i trud poljoprivrednika. Bez njih nema ni sigurne proizvodnje hrane, a naš zadatak je da stvaramo uslove u kojima će moći da razvijaju svoja gazdinstva i žive od svog rada - poručio je Glamočić.

Ovogodišnji Svetski dan hrane obeležava se pod sloganom Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) Inovacijama danas, hranimo sutrašnjicu, koji ukazuje na značaj znanja, inovacija i savremenih tehnologija za budućnost proizvodnje hrane.

Svetski dan hrane obeležava se svake godine 16. oktobra, na dan osnivanja Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) 1945. godine, sa ciljem podizanja svesti o borbi protiv gladi, dostupnosti hrane i značaju održive poljoprivredne.

(AgroFin)