MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE SAOPŠTILO: Nova ulaganja u zaštitu od poplava

VLADA Republike Srbije usvojila je Uredbu o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2026. godini, kojom se omogućava korišćenje dodatnih sredstava za unapređenje zaštite od poplava, uređenje vodotokova i izgradnju i obnovu vodne infrastrukture, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.

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Kako se navodi u saopštenju, sredstva će biti usmerena na izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju vodnih objekata za uređenje vodotokova, zaštitu od poplava, erozije i bujica, kao i objekata za odvodnjavanje.

Cilj je povećanje obima i stepena zaštite područja ugroženih poplavama, dodaje se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede.

(AgroFin)