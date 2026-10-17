Poljoprivreda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE SAOPŠTILO: Nova ulaganja u zaštitu od poplava

K. Despotović

17. 10. 2026. u 16:42

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VLADA Republike Srbije usvojila je Uredbu o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2026. godini, kojom se omogućava korišćenje dodatnih sredstava za unapređenje zaštite od poplava, uređenje vodotokova i izgradnju i obnovu vodne infrastrukture, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ САОПШТИЛО: Нова улагања у заштиту од поплава

Foto: Kaspars Stirna / Alamy / Profimedia

Kako se navodi u saopštenju, sredstva će biti usmerena na izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju vodnih objekata za uređenje vodotokova, zaštitu od poplava, erozije i bujica, kao i objekata za odvodnjavanje.

Cilj je povećanje obima i stepena zaštite područja ugroženih poplavama, dodaje se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede.

(AgroFin)

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