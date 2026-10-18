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Najezda stršljenova prekinula utakmicu Hrvatske i Slovenije u Splitu

Filip Milošević

18. 10. 2026. u 09:29

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Najezda stršljenova prekinula je ragbi utakmicu između Hrvatske i Slovenije u Splitu, pošto je sudija neposredno pred početak drugog poluvremena poslao igrače van terena zbog velikog broja stršljenova na terenu.

Најезда стршљенова прекинула утакмицу Хрватске и Словеније у Сплиту

Foto: D. Milovanović

Organizatori su potom pokušali da uklone insekte, a nastavak meča na Starom placu usledio je posle pauze koja je trajala oko 25 minuta duže od planiranog.

- Neverovatno, bilo ih je puno na terenu! A koliko je samo utakmica odigrano na tom terenu - izjavio je generalni sekretar Hrvatskog ragbi saveza Većeslav Holjevac, prenela je Slobodna Dalmacija.

Prekid nije uticao na rezultat, pošto je Hrvatska u nastavku potpuno nadigrala Sloveniju i ostvarila ubedljivu pobedu rezultatom 53:8.

Hrvatska je tako završila grupnu fazu sa sve tri pobede i 14 bodova, ali joj prvo mesto još ne garantuje plasman u viši rang evropskog ragbija, Trofej diviziju.

Za plasman u baraž za viši rang boriće se najuspešniji pobednici četiri grupe Konferencijske divizije, a konačan rasplet biće poznat na proleće.

Na tabeli grupe Hrvatska vodi sa 14 bodova iz tri utakmice, Austrija ima šest bodova iz dva meča, dok su Srbija i Slovenija bez bodova, s tim što je Srbija odigrala jednu, a Slovenija dve utakmice.

 

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