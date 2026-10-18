VUČIĆ OTVORIO DUŠU O DECI: Osim što imaju jedno drugo, imaju samo mene, ta veza između nas je veoma jaka
PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji "Magazin In" kod Sanje Marinković tim povodom oglasio se na društvenoj mreži Instagram, gde je podelio emotivnu poruku o svojoj deci, njihovom odrastanju i porodičnim vezama.
- Njih dvoje su veliki danas, veliki svoji ljudi i opet znam da osim što imaju jedno drugo imaju smao mene, takod a ta veza između nas je veoma jaka. I Milica koja je uvek bežala i od javnosti i od svega danas se trudi d ami pomogne iza zavese svojim znanjem, Danilo to ne krije. Srećan sam što je Vukan blagorodno dete, za to je zaslužna Tamara. Nikad ne znam koliko sam i da li sam bio dobar otac kad znam čemu su i koliko bili izloženi znam da sam bar jednim delom za to kriv, ali ih je to napravilo jačim- kazao Aleksandar Vučić u videu koji je podelio i u opisu na Instagramu poručio:
"Danilo, Milica i Vukan
Voli Vas tata najviše na svetu!"
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