Majstorija Andrije Maksimovića protiv Bajerna! Novi sjajan pogodak srpskog bisera (VIDEO)

Lajpcig doživeo debakl na Alijanc areni

Credit: Christian Schroedter / imago sportfotodienst / Profimedia

Andrija Maksimović uspeo je da pronađe put do mreže Bajerna na jednom od najtežih gostovanja u Nemačkoj, ali njegov pogodak nije mogao da ublaži težak poraz Lajpciga.

Bavarci su na „Alijanc areni“ slavili sa čak 6:1, dok je mladi srpski fudbaler u finišu utakmice uspeo da ostavi svoj trag i stigne do drugog gola u sezoni (prvi u Bundesligi).

Za Maksimovića je to još jedan važan korak u sezoni u kojoj pokušava da se nametne u novoj sredini. Prošla takmičarska godina nije mu donela željenu minutažu, ali ove sezone dobija priliku da pokaže zbog čega je Lajpcig izdvojio novac za njegov dolazak iz Crvene zvezde. Transfer je realizovan u leto 2025. godine, a nemački klub platio je obeštećenje od 14 miliona evra.

Dok je srpski internacionalac čekao svoju priliku, Bajern je u Minhenu potpuno nadigrao rivala. Luis Dijaz otvorio je seriju pogodaka u 12. minutu, a Aleksandar Pavlović i Majkl Olise do odlaska na odmor dodatno su uvećali prednost domaćina.

Dijaz je nastavio da pravi ogromne probleme odbrani Lajpciga i u nastavku. Kolumbijac je ubrzo po povratku sa pauze ponovo pogodio, a Hari Kejn se upisao u strelce u svom 100. nastupu u Bundesligi. Dijaz je u 70. minutu kompletirao het-trik, prvi otkako je stigao u Bajern iz Liverpula.

Lajpcigu je ostalo tek da pokuša da izbegne još ubedljiviji poraz, a Maksimović je u sudijskoj nadoknadi uspeo da savlada golmana Bavaraca. Njegov pogodak nije promenio ishod susreta, ali jeste još jednom skrenuo pažnju na napredak koji ostvaruje tokom ove sezone.

Bajern je tako na najbolji mogući način odgovorio posle dva meča bez pobede i preuzeo prvo mesto na tabeli, iskoristivši kiks Borusije. Minhenska ekipa sada se okreće duelu sa Arsenalom u Ligi šampiona, dok Maksimoviću ostaje da gol protiv jednog od najjačih timova Evrope iskoristi kao dodatni podsticaj za nastavak sezone.

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