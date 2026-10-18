"Bomba" je "eksplodirala"! Bivši centar Lejkersa zvanično pojačao Crvenu zvezdu (FOTO)

Centar stigao u Crvenu zvezdu!

Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Bivši centar Toronta, LA Lejkersa i Memfisa stiže u Beograd i pojačaće centarsku liniju tima nakon obavljenih lekarskih pregleda. Iako su za njegove usluge bili zainteresovani brojni evroligaški klubovi, odlučio je da crveno-beli budu prva evropska stanica u njegovoj karijeri.

Kristijan Koloko je visok 211 centimetara, rođen je u Kamerunu (Duala), ali je sve značajnije košarkaške korake pravio u SAD - prvo kao član dve srednje škole u Kaliforniji, a onda i kroz trogodišnji boravak na Arizoni, jednom od prestižnih NCAA košarkaških programa.

Tokom 2022. godine izabran je na draftu kao pik druge runde od strane Toronto Reptorsa, a kasnije je nastupao i za LA Lejkerse, Memfis, San Antonio i Atlantu, kao i za njihove timove u G ligi.

Koloko je izuzetno pokretan za svoju visinu, može da preuzima i znatno niže igrače, a u odbrani reketa i obruča pomaže mu i ogroman raspon ruku od skoro 230 centimetara - stoji u objavi crveno-belih.