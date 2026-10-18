Košarka

"Bomba" je "eksplodirala"! Bivši centar Lejkersa zvanično pojačao Crvenu zvezdu (FOTO)

Новости онлајн

18. 10. 2026. u 09:37

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Centar stigao u Crvenu zvezdu!

Бомба је експлодирала! Бивши центар Лејкерса званично појачао Црвену звезду (ФОТО)

Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Bivši centar Toronta, LA Lejkersa i Memfisa stiže u Beograd i pojačaće centarsku liniju tima nakon obavljenih lekarskih pregleda. Iako su za njegove usluge bili zainteresovani brojni evroligaški klubovi, odlučio je da crveno-beli budu prva evropska stanica u njegovoj karijeri.

Kristijan Koloko je visok 211 centimetara, rođen je u Kamerunu (Duala), ali je sve značajnije košarkaške korake pravio u SAD - prvo kao član dve srednje škole u Kaliforniji, a onda i kroz trogodišnji boravak na Arizoni, jednom od prestižnih NCAA košarkaških programa.

Tokom 2022. godine izabran je na draftu kao pik druge runde od strane Toronto Reptorsa, a kasnije je nastupao i za LA Lejkerse, Memfis, San Antonio i Atlantu, kao i za njihove timove u G ligi.

Koloko je izuzetno pokretan za svoju visinu, može da preuzima i znatno niže igrače, a u odbrani reketa i obruča pomaže mu i ogroman raspon ruku od skoro 230 centimetara - stoji u objavi crveno-belih.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Može li Trampov plan da zaustavi rat u Ukrajini?

Može li Trampov plan da zaustavi rat u Ukrajini?