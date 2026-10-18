TRAMP I MASK ZAVRNULI SLAVINU KIJEVU?! Isplivali detalji odluke koja je pogodila ukrajinsku odbranu
MILIJARDER i tehnološki preduzetnik Ilon Mask obratio se američkom predsedniku Donaldu Trampu sa predlogom da se uvedu ograničenja brzine sistema Staršild, što je dovelo do ometanja ukrajinske odbrane od dronova, saopštila su četiri izvora upoznata sa razgovorima za britanski Telegraf, nakon što je Mask ranije optužio Trampa za probleme Ukrajine kada je reč o pristupanju Staršildu.
Jedan od izvora rekao je da se Tramp složio sa Maskovim predlogom, što je otvorilo put Pentagonu da sprovede usporavanje Staršilda, vojne verzije Maskovog satelitskog komunikacionog sistema Starlink.
Mask je ranije okrivio Trampa za probleme Ukrajine za pristupanje Staršildu, navodeći da bi o bilo kakvim promenama odlučivala američka vojska, a na kraju i predsednik. Jedan od savetnika ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog je rekao da je SpejsEks ograničio pristup sistemu Staršild, koji Kijev koristi za presretanje dronova na mlazni pogon i napade iza neprijateljskih linija.
Mask je u sredu negirao da je odgovoran za ograničavanje pristupa Starlinku, i za to je okrivio Belu kuću, navodeći da je o svim "ograničenjima brzine ili korišćenja" odlučivala "američka vojska i na kraju predsednik Sjedinjenih Američkih Država".
Tramp je, međutim, u petak rekao da SAD nisu uvele nikakva ograničenja za pristup Ukrajine sistemu Staršild.
On je novinarima ispred Bele kuće rekao da smatra da ni on ni Mask nisu odgovorni za to što je Ukrajina izgubila pristup tom sistemu.
Nalog za ograničavanje satelitskog sistema Staršild, koji ukrajinska vojska koristi za komunikaciju na frontu i operacije dronovima, stigao je iz Bele kuće, izjavili su za Rojters dva američka i jedan zapadni zvaničnik upoznat sa slučajem.
Prema tvrdnjama izvora, rukovodioci američkog Ministarstva odbrane dobili su poruku da je potrebno ograničiti rad servisa Staršild kompanije SpejsEks koji koristi ukrajinska vojska. Nije precizirano ko je u Beloj kući doneo odluku niti ko je bio zadužen za njeno sprovođenje.
(Tanjug)
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