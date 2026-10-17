Politika

VUČIĆ: Ovako ili onako, videćemo, uzdam se u sud istorije

В.Н.

17. 10. 2026. u 23:48

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NOSILAC "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je da se uzda u sud istorije.

ВУЧИЋ: Овако или онако, видећемо, уздам се у суд историје

Foto: Printscreen/Kurir TV

 - Ovako ili onako, videćemo, uzdam se u sud istorije. Kad uporedite podatke i činjenice, od 2000. do 2012. ni očemu ne mogu da se pohvale. Mi imamo malo broje kojih se stidimo. Objasniće nam za 10 godina da je fašizam bio napredni pokret. Viču "Ustani Adolfe". Upozoravali smo za poklič "Dom spremni". Setili su se svog Adolfa. Nama je važno da smo ekononski uspešni, tako ćemo lakše da čuvamo našu istoriju. Mislim da će ljudi ovaj period objašnjavati kao najuspešniji ekonomski - zaključio je Vučić.

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