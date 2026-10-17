STIŽE NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE BOLESNE DECE! Država priprema važnu meru, rastu i penzije i plate

GRAĐANI Srbije do kraja godine očekuju veće penzije i plate, dok roditelji koji brinu o teško bolesnoj deci dobijaju novu novčanu podršku.

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Od januara raste i minimalac na 600 evra.

Među najvažnijim merama su uvođenje novčanog dodatka za roditelje koji brinu o deci sa teškim zdravstvenim problemima i invaliditetom, povećanje penzija i zarada u javnom sektoru, kao i novi iznos minimalne zarade koji će važiti od početka 2027. godine.

Prve promene predviđene su već za oktobar, dok su dodatna uvećanja primanja najavljena za decembar. Početkom naredne godine očekuje se i rast minimalca na 600 evra neto, piše B92.

Roditeljima negovateljima mesečno po 65.000 dinara

Od početka oktobra trebalo bi da počne primena zakona kojim se uređuje status roditelja koji svakodnevno, često i tokom čitavog dana, neguju decu sa teškim hroničnim oboljenjima ili invaliditetom.

Uvođenjem statusa "roditelja negovatelja" predviđena je redovna mesečna novčana podrška od 65.000 dinara. Uz ovu naknadu, država će obezbeđivati i uplatu doprinosa za zdravstveno i penzijsko osiguranje.

Cilj ove mere je da se roditeljima koji su zbog nege deteta u velikoj meri posvećeni porodičnim obavezama obezbede redovnija primanja i veća socijalna sigurnost, uključujući i sigurnost u starosti.

Novo pravo neće značiti gubitak drugih vidova podrške.

Porodice će, ukoliko ispunjavaju propisane uslove, moći da nastave da ostvaruju pravo na osnovnu socijalnu pomoć, kao i na dodatak za tuđu negu i pomoć.

Penzije veće za 7,5 odsto: Prosečan iznos 520 evra

Decembar donosi najavljeno povećanje penzija, ali i zarada zaposlenih u javnom sektoru. Prema ranijim najavama predsednika Srbije Aleksandra Vučića, penzije će od 1. decembra biti uvećane za 7,5 odsto.

Povećanje se sprovodi primenom švajcarske formule, a očekuje se da prosečna penzija nakon usklađivanja dostigne 520 evra.

Radi poređenja, prosečna penzija je 2012. godine iznosila 204 evra, što ukazuje na značajnu razliku između tadašnjeg i najavljenog nivoa primanja najstarijih građana.

Plate u javnom sektoru rastu do 12 odsto

Pored penzionera, veća primanja očekuju i zaposlene u javnom sektoru. Za ovu grupu najavljeno je povećanje zarada od 8 odsto. Posebno povećanje predviđeno je za zaposlene u sistemu socijalne zaštite, čije bi plate trebalo da budu veće za 12 odsto.

Istovremeno, očekuje se da prosečna neto zarada u Srbiji već u decembru dostigne 1.200 evra, odnosno 140.850 dinara. Ovaj nivo primanja predstavlja i korak ka postavljenom cilju da prosečna plata do kraja 2027. godine dostigne 1.400 evra.

Od januara 2027. minimalac od 600 evra

Još jedna važna promena odnosi se na zaposlene koji primaju minimalnu zaradu. Od 1. januara 2027. godine predviđeno je povećanje minimalne cene rada, tako da bi minimalna zarada prvi put trebalo da dostigne 600 evra neto.

Prema navedenim projekcijama, novi minimalac pokrivaće 117 odsto minimalne potrošačke korpe. Za poređenje, 2012. godine minimalna zarada pokrivala je svega 61,5 odsto te korpe.

Promene su predviđene i na strani poslodavaca. Opterećenje na zarade trebalo bi da bude smanjeno na 59,7 odsto, što je predstavljeno kao mera podrške privredi uz istovremeno povećanje primanja zaposlenih sa najnižim zaradama.

Budžet predviđa sredstva za najavljena povećanja

Planirana povećanja zarada, penzija i drugih novčanih davanja, prema dostavljenim podacima, obuhvaćena su nedavnim rebalansom budžeta.

Ekonomske projekcije predviđaju privredni rast od 3,3 odsto, dok je stopa nezaposlenosti u drugom kvartalu 2026. godine iznosila 7,2 odsto.

Među pokazateljima koji se navode kao oslonac za planirane mere jesu i stabilan kurs dinara i nivo javnog duga. Prema podacima za prvi kvartal 2026. godine, javni dug iznosio je 41,6 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Naredni meseci tako bi, prema najavljenim merama, trebalo da donesu promene za više grupa građana: roditelje negovatelje, penzionere, zaposlene u javnom sektoru i radnike koji primaju minimalnu zaradu.

(BizPortal)

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