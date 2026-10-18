HAOS U MAJDANPEKU! Blokader psovao i nasrtao na članove SNS, morali da ga sklone! (VIDEO)

VLASNICA vrtića u kineskoj provinciji Gansu osuđena je na doživotni zatvor zbog trovanja više od 200 dece i zaposlenih hranom zagađenom olovom, dok je još petoro zaposlenih dobilo zatvorske kazne. Li Huifang, koja je vodila vrtić "Heši Peiksin" u gradu Tjanšui, proglašena je krivom za proizvodnju i prodaju otrovne i štetne hrane.