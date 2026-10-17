Tenis

SENZACIJA U ŠANGAJU! Prvi reket sveta šokantnim preokretom ispao od 26. na ATP listi!

С.С.

17. 10. 2026. u 12:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Šampion ovogodišnjih Rolan Garosa i US Opena, doživeo neočekivan udarac.

СЕНЗАЦИЈА У ШАНГАЈУ! Први рекет света шокантним преокретом испао од 26. на АТП листи!

FOTO: Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Španski teniser Alehandro Davidovič Fokina plasirao se u finale masters turnira u Šangaju, pošto je danas u polufinalu pobedio Nemca Aleksandra Zvereva rezultatom 2:1 (po setovima 5:7, 6:4, 6:3).

Meč je trajao dva sata i četiri minuta. Zverev je drugi teniser sveta, dok je Davidovič Fokina 26. na ATP listi.

Nemački teniser je prvi set osvojio posle brejka u 11. gemu.

Davidovič Fokina je zatim u naredna dva seta po jednom oduzeo servis Zverevu i tako došao do preokreta i borbe za treću titulu u karijeri.

Španski teniser će u finalu igrati protiv pobednika meča između Danila Medvedeva i Rafaela Hodara, koji je na programu kasnije danas.

Iznenađenje je utoliko veće, pošto će Zverev na kraju godine sigurno postati prvi na ATP listi i preteći dosadašnjeg lidera Janika Sinera iz Italije, koji je odavno završio sezonu. 

Masters turnir u Šangaju igra se za nagradni fond od 9.415.725 dolara.

БОНУС ВИДЕО: МЛАДИЋ ИЗ БЕОГРАДА СВУДА УЗ СРБИЈУ: Филип са урнебесном мајицом пружа подршку ''орловима'' и у Лилу

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZAGREVANJE ZA PORTO: Rukometaši Partizana u šestom kolu ARKUS Superlige preslišali Radnički i pozvali navijače za duel sa Portugalcima
Ostali sportovi

0 0

ZAGREVANJE ZA PORTO: Rukometaši Partizana u šestom kolu ARKUS Superlige preslišali Radnički i pozvali navijače za duel sa Portugalcima

NEMA predaha za rukometaše Partizana. Crno-beli su morali brzo da zaborave poraz od Vesprema (28:38) u Ligi šampiona i u šestom kolu ARKUS Superlige na svom terenu pregazili su kragujevački Radnički sa 45:23 (23:14). Beograđani su duel sa Šumadincima iskoristili i da se što bolje uigraju za Porto, koji će u petom kolu grupe A elitnog takmičenja ugosititi u sredu u dvorani "Aleksanadra Nikolić".

17. 10. 2026. u 12:08

Politika
Tenis
Fudbal
TRAGIČNA VEST: Preminula supruga (64) Žike Šarenice, u braku bili 3 decenije

TRAGIČNA VEST: Preminula supruga (64) Žike Šarenice, u braku bili 3 decenije