SENZACIJA U ŠANGAJU! Prvi reket sveta šokantnim preokretom ispao od 26. na ATP listi!

Šampion ovogodišnjih Rolan Garosa i US Opena, doživeo neočekivan udarac.

FOTO: Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Španski teniser Alehandro Davidovič Fokina plasirao se u finale masters turnira u Šangaju, pošto je danas u polufinalu pobedio Nemca Aleksandra Zvereva rezultatom 2:1 (po setovima 5:7, 6:4, 6:3).

Meč je trajao dva sata i četiri minuta. Zverev je drugi teniser sveta, dok je Davidovič Fokina 26. na ATP listi.

Nemački teniser je prvi set osvojio posle brejka u 11. gemu.

Davidovič Fokina je zatim u naredna dva seta po jednom oduzeo servis Zverevu i tako došao do preokreta i borbe za treću titulu u karijeri.

FOKI IS A SHANGHAI FINALIST 😤 @alexdavidovich1 cooks a comeback 5-7 6-4 6-3 to beat Zverev for a spot in the final! #RolexShanghaiMasters https://t.co/x6Ny68YlKl — Tennis TV (@TennisTV) October 17, 2026

Španski teniser će u finalu igrati protiv pobednika meča između Danila Medvedeva i Rafaela Hodara, koji je na programu kasnije danas.

Iznenađenje je utoliko veće, pošto će Zverev na kraju godine sigurno postati prvi na ATP listi i preteći dosadašnjeg lidera Janika Sinera iz Italije, koji je odavno završio sezonu.

Masters turnir u Šangaju igra se za nagradni fond od 9.415.725 dolara.

БОНУС ВИДЕО: МЛАДИЋ ИЗ БЕОГРАДА СВУДА УЗ СРБИЈУ: Филип са урнебесном мајицом пружа подршку ''орловима'' и у Лилу