SENZACIJA U ŠANGAJU! Prvi reket sveta šokantnim preokretom ispao od 26. na ATP listi!
Šampion ovogodišnjih Rolan Garosa i US Opena, doživeo neočekivan udarac.
Španski teniser Alehandro Davidovič Fokina plasirao se u finale masters turnira u Šangaju, pošto je danas u polufinalu pobedio Nemca Aleksandra Zvereva rezultatom 2:1 (po setovima 5:7, 6:4, 6:3).
Meč je trajao dva sata i četiri minuta. Zverev je drugi teniser sveta, dok je Davidovič Fokina 26. na ATP listi.
Nemački teniser je prvi set osvojio posle brejka u 11. gemu.
Davidovič Fokina je zatim u naredna dva seta po jednom oduzeo servis Zverevu i tako došao do preokreta i borbe za treću titulu u karijeri.
Španski teniser će u finalu igrati protiv pobednika meča između Danila Medvedeva i Rafaela Hodara, koji je na programu kasnije danas.
Iznenađenje je utoliko veće, pošto će Zverev na kraju godine sigurno postati prvi na ATP listi i preteći dosadašnjeg lidera Janika Sinera iz Italije, koji je odavno završio sezonu.
Masters turnir u Šangaju igra se za nagradni fond od 9.415.725 dolara.
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