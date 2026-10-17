Barselona pregazila Betis u Sevilji, haos obeležio drugo poluvreme: Jamal u centru sukoba (VIDEO)
Svega je bilo ove večeri u Sevilji.
Barselona je nastavila pobednički niz u La Ligi, pošto je u Sevilji savladala Betis sa 5:2 u utakmici devetog kola španskog prvenstva.
Katalonci su stigli do devete pobede i maksimalnih 27 bodova, dok je domaćin, uprkos dva postignuta gola, ostao bez ozbiljnije prilike da ugrozi lidera, a meč je obeležio i incident u kojem se našao Lamin Jamal, kao i poništen gol za domaće.
Prethodno je Jamal u desetom minutu doveo goste u vođstvo, a Rodri je u 41. povećao prednost na 2:0. Betis je između ta dva pogotka uspeo da smanji zaostatak preko Dijega Gomeza u 27. minutu, dok je poništeni gol Lo Selsa dodatno podigao tenziju na stadionu.
Početak drugog poluvremena doneo je novi talas uzbuđenja, ali i ozbiljan sukob. Barselona je preko Gabrijela Žezusa u 51. minutu stigla do trećeg gola, a Abde Ezalzuli je samo dva minuta kasnije smanjio na 3:2 i vratio nadu domaćinu.
Međutim, umesto da nastavi poteru za izjednačenjem, Betis je ubrzo ostao sa desetoricom. U centru incidenta našao se Jamal, a nakon sukoba sa mladim fudbalerom Barselone, Fakundo Bernal je u 54. minutu isključen jer ga je udario glavom. Ipak, incidentu je prethodila Jamalova provokacija, što je dodatno podgrejalo raspravu o događajima na terenu.
Brojčanu prednost Barselona je iskoristila da ponovo preuzme potpunu kontrolu nad utakmicom. Erik Garsija pogodio je u 62. minutu za 4:2, dok je Dani Olmo u 81. postavio konačan rezultat i potvrdio ubedljiv trijumf gostiju.
Barselona je tako zadržala maksimalan učinak i sa 27 bodova ostala na prvom mestu tabele. Betis je, uprkos porazu, zadržao treću poziciju sa 19 bodova.
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