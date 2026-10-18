OVO JE ZA NJIH "SLOBODA I DEMOKRATIJA!" Blokader bi da izbacuje iz studija i ukida RTS
PREDSEDNIK NUNS-a Željko Bodrožić je do juče zaklinjanje u Evropsku uniju zamenio brutalnim napadima na Zapad, samo zato što su novi vlasnici N1 i Nova S odlučili da uvedu red u svoje redakcije i stanu na put ostrašćenoj blokaderskoj propagandi.
Zapanjeni činjenicom da im novi vlasnik iz Portugalije i stručnjaci iz Velike Britanije ne dozvoljavaju da brutalno zloupotrebljavaju medije za političke obračune, Bodrožić je javno zakukao i proglasio da im "zlo dolazi iz Evropske unije".
U napadu panike i nemoći, predsednik NUNS-a ogolio je svu nemoć i licemerje opozicionih krugova:
- Ali ovo što se sada dešava je pokazatelj da živimo u nenormalnom vremenu kod nas. A da istovremeno odande odakle smo očekivali vrednosti, gde smo bili zagledani kao i kao novinari i kao građani, to je Zapadna Evropa, i odande nam dolazi zlo u nekom trenutku. Znači da su došli ovaj, Pedro Vargas i Brend Sadler iz Rusije i Kine, pa da kažeš oni tamo tako rade, to je njihov pogled na novinarstvo i na ovo, pa su došli ovde da nas uteraju u red. Međutim, ovde je došao vlasnik iz Portugalije, iz Evropske unije, Brend Sadler iz Velike Britanije, čovek koji ima kao nekakvu karijeru i oni u ovoj pustoši od medijske scene u Srbiji, dođu u Srbiju i onda disciplinuju ovih malo nezavisnih medija i uče ih novinarstvu i profesionalizaciji. I nažalost neki sa naše strane padnu na tu foru i onda pokušavaju da nađu kao da kažu 'kod nas cenzurišu, ali kao izvučićemo se nekako, moramo malo da zadovoljimo novog vlasnika, ali opet ćemo izdržati - izgovorio je Bodrožić.
Da je u pitanju ogoljeni diktatorski mentalitet blokadera koji bi da ućutkuju svakoga ko misli drugačije, Bodrožić je potvrdio šokantnom izjavom da bi Siniši Malom zabranio da govori i izbacio ga iz TV debate:
- Ja bih Sinišu Malog izbacio iz studija - odvalio je prvi čovek NUNS-a, pokazavši kakvu to "demokratiju" i "slobodu medija" oni planiraju da uvedu u Srbiji.
Rastrzani između straha od izbornog debakla 25. oktobra i želje da se dočepaju državnih jasli i visokih plata, Bodrožić i njegovi pajtaši već uveliko dele fotelje na Javnom servisu, ali i prete njegovim potpunim uništenjem.
Nakon što je otvoreno priznao da sanjaju o upadu na RTS ako pobede na izborima:
- 25. oktobra ćemo videti da l' ćemo svi na Jutjub ili će neko otići na RTS ako pobedimo! - poručio je Bodrožić.
A onda je usledio skandal nad skandalima i direktna pretnja ukidanjem i gašenjem Radio-televizije Srbije:
- Verujem da je tu isto ono rešenje u tome da se ta javna ustanova ugasi i da se u sledećem danu formira Televizija Beograd i Televizija Novi Sad - rekao je Bodrožić.
(Alo)
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