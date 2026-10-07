Čadež pozvao početnike u poslovanju da se prijave za program KfV-a i PKS

MARKO Čadež, predsednik Privredne komore Srbije (PKS) obišao je danas „Kovač Rezidens“(Kovač Residence) u Mužlji kod Zrenjanina, koji je ranije dobio sredstva za unapređenje poslovanja kroz Program Nemačke razvojne banke KfV (KfW), i pozvao sve koji žele da započnu ili unaprede biznis da se prijave za program koji se realizuje u partnerstvu sa PKS.

foto: Boban Ristić PKS

- Želim pre svega da pozovem sve one koji bi hteli da započnu svoj biznis. Osnovna ideja programa za početnike Privredne komore Srbije i KfV-a, jeste upravo da ohrabrimo ljude koji žele da započnu svoj biznis - rekao je Čadež.

On je naveo da učesnici programa od PKS dobijaju znanje neophodno za vođenje biznisa, uključujući podršku u administrativnom i analitičkom delu, kao i mogućnost da urade analizu pre nego što započnu svoju poslovnu ideju. Nakon toga, kroz program mogu da konkurišu kod banaka za sredstva, pri čemu dobijaju jedan deo granta i jedan deo povoljnijih komercijalnih kredita.

- Posebno smo ponosni što već više od 200 biznisa koji su prošli kroz program radi godinama. Manje od dva odsto je onih koji su krenuli, a da nisu uspeli - rekao je Čadež.

On je pozvao zainteresovane da pogledaju primer porodice Kovač iz Mužlje, koja je kroz program dodatno razvila svoj posao i istakao da takvih primera ima mnogo.

- Naravno da nije lako, naravno da morate da verujete u vašu ideju, ali mi ćemo pomoći da tu ideju izgradite na pravi način i da, zajedno sa KfV-om, omogućimo da budete finansirani od strane banaka i da znate šta očekujete i kako da razvijete svoje poslovanje - rekao je Čadež.

Edit Kovač, osnivačica "Kovač Rezidensa", rekla je da je program značajno pomogao njihovom poslovanju, posebno u završnoj fazi, kada su im nedostajala sredstva za opremanje unutrašnjosti apartmana.

- Program je nama puno značio, pogotovo što je došao u završnoj fazi, gde su nam nedostajala sredstva koja smo iskoristili za opremanje unutrašnjosti apartmana. Uslovi programa su bili dobri i moglo je mnogo da se nauči kroz program, kao što je istraživanje tržišta i planiranje poslovanja - rekla je Kovač.

"Kovač Rezidens" je porodični biznis koji posluje u naselju Mužlja u Zrenjaninu, a kao samostalna ugostiteljska delatnost razvija se od 2020. godine, dok je restoran počeo sa radom 2021. godine. Učešćem u Programu za početnike u poslovanju KfV i PKS, izradili su poslovno-investicioni plan preduzeća, a finansijska sredstva u okviru programa korišćena su za završetak ugostiteljskog objekta i opremanje soba.

Program promocije preduzetništva i samozapošljavanja PKS realizuje se uz podršku Nemačke razvojne banke KfV, kroz besplatnu obuku i stručnu podršku, uz mogućnost korišćenja povoljnih kredita i bespovratnih sredstava za početnike i mlade biznise.

Novi Program za početnike u poslovanju koji PKS sprovodi u saradnji sa Srpskom fondacijom za preduzetništvo kombinuje finansijsku i nefinansijsku podršku.

Finansijska podrška:

- bankarski krediti kod šest komercijalnih banaka koje učestvuju u Programu (Halkbank, ProCredit Bank, 3Bank, Erste Bank, NLB Komercijalna banka i OTP Banka), u maksimalnom iznosu do 30.000 evra (za finansiranje investicija, kao što su nabavka proizvodne opreme, mašina, postrojenja i sadnica, kupovina ili adaptacija poslovnog ili proizvodnog prostora, kao i za finansiranje operativnih troškova);

- SEF obezbeđuje bespovratna sredstva (grant) u iznosu do 20% ukupnog investicionog ulaganja finansiranog kroz Program, namenjena korisnicima koji uspešno otplate kredit (maksimalan iznos granta je 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti).

Nefinansijska podrška:

- besplatna petodnevna obuka za izradu Poslovno-investicionog plana koju sprovode treneri, zaposleni u PKS. Na obukama polaznici imaju priliku da se upoznaju sa najvažnijim aspektima izrade poslovno-investicionog plana, uključujući istraživanje i analizu tržišta, primenu alata kao što su PESTEL, SWOT i Business Model Canvas, kao i izradu petogodišnje finansijske projekcije poslovanja;

- mentoring podrška nakon održane obuke, kao i nakon dobijanja kredita.

Ovogodišnji program je počeo 23. marta 2026. godine. Rok za prijavu je do kraja godine. Obuke se održavaju online, što značajno olakšava pristup učesnicima iz svih gradova Srbije.