Poljoprivreda

IMATE DIGITALNU IDEJU ZA POLJOPRIVREDU? Možete dobiti do 50.000 evra bespovratno

K. Despotović

07. 10. 2026. u 17:32

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PROJEKAT Nostradamus, finansiran kroz program Horizon Europe, otvorio je prvi javni poziv za razvoj i testiranje digitalnih aplikacija otvorenog koda namenjenih poljoprivredi i bezbednosti hrane. Za podršku je ukupno izdvojeno 250.000 evra, a pet odabranih projekata moći će da dobije do 50.000 evra bespovratnih sredstava.

ИМАТЕ ДИГИТАЛНУ ИДЕЈУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ? Можете добити до 50.000 евра бесповратно

Foto: Andrii Yalanskyi / Alamy / Profimedia

Prijave su otvorene do 2. decembra. Podrška je namenjena rešenjima koja mogu da pomognu poljoprivrednicima u donošenju odluka, ali i efikasnijem korišćenju vode, đubriva, pesticida i energije. Cilj je i razvoj održivije i otpornije poljoprivredne proizvodnje. Poseban fokus je na digitalnim aplikacijama otvorenog koda koje koriste edge, cloud ili kombinovane arhitekture. Prioritet imaju rešenja za sisteme proizvodnje žitarica i oblast bezbednosti hrane.

Program traje 12 meseci

Odabrani timovi biće uključeni u program podrške koji traje 12 meseci. Finansiranje će biti sprovedeno kroz četiri faze - obuku, dizajn, razvoj i validaciju, a zatim demonstraciju i evaluaciju rešenja. Maksimalna podrška od 50.000 evra pokriva 100 odsto prihvatljivih troškova projekta, uključujući i indirektne troškove. Pored novčane podrške, učesnicima će biti dostupni projektna infrastruktura, alati, tehnička ekspertiza, obuke, vebinari i mentorska podrška.

Ko može da se prijavi

Na javni poziv mogu da se prijave mala i srednja preduzeća, startapi, small mid-caps kompanije, istraživačke i tehnološke organizacije, akademske institucije i sektorske organizacije iz Srbije, kao zemlje pridružene programu Horizon Europe. Prijavu može podneti jedno pravno lice ili konzorcijum od najviše dva pravna lica. Kod samostalne prijave, podnosilac mora biti privredni subjekt koji ima kapacitet da razvije i validira predloženo digitalno rešenje.

Projekat Nostradamus razvija ekosistem koji povezuje podatke posmatranja Zemlje, IoT uređaje, Data Cube tehnologije i cloud-edge infrastrukturu, sa ciljem razvoja novih digitalnih rešenja za poljoprivredu i bezbednost hrane. Nakon zatvaranja poziva biće sprovedene provera prihvatljivosti i tehnička evaluacija, dok će najbolje rangirani kandidati biti pozvani na onlajn intervjue. Konačni rezultati očekuju se do 31. marta 2027. godine, a početak programa za pet odabranih projekata planiran je za april 2027. godine.

(Kamatica)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MINISTAR GLAMOČIĆ SA AMBASADOROM SLOVAČKE: Prijateljstvo i partnerstvo Srbije i Slovačke jačamo i konkretnim projektima u poljoprivredi
Poljoprivreda

0 0

MINISTAR GLAMOČIĆ SA AMBASADOROM SLOVAČKE: Prijateljstvo i partnerstvo Srbije i Slovačke jačamo i konkretnim projektima u poljoprivredi

MINISTAR poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić ugostio je danas u Ministarstvu ambasadora Slovačke Republike u Srbiji Mihala Pavuka, sa kojim je razgovarao o daljem unapređenju saradnje dve zemlje u oblasti poljoprivrede, povezivanju proizvođača i kompanija, jačanju institucionalne saradnje i realizaciji zajedničkih projekata.

07. 10. 2026. u 17:11

OVOME SE NIKO NIJE NADAO: Stanodavci uvode neočekivanu naknadu podstanarima
Ekonomija

0 0

OVOME SE NIKO NIJE NADAO: Stanodavci uvode neočekivanu naknadu podstanarima

U SAD su se pojavili slučajevi u kojima vlasnici nekretnina traže dodatnu mesečnu naknadu od stanara koji rade iz svog doma, uz obrazloženje da tokom dana troše više struje, vode, interneta, grejanja i klimatizacije. Jedan oglas za izdavanje nekretnine u Kaliforniji privukao je veliku pažnju nakon što je vlasnik odlučio da uvede posebnu naknadu za stanare koji rade od kuće.

07. 10. 2026. u 16:11

TRIK ISKUSNIH BAŠTOVANA: Stavite ovo u plastenik pre prvih mrazeva i u proleće će zemlja biti rastresita
Poljoprivreda

0 0

TRIK ISKUSNIH BAŠTOVANA: Stavite ovo u plastenik pre prvih mrazeva i u proleće će zemlja biti rastresita

NAKON što se poberu poslednji plodovi paradajza i krastavaca, većina ljudi samo zatvori plastenik i zaboravi na njega sve do aprila. Međutim, u proleće ih dočeka neprijatno iznenađenje - tvrda, suva zemlja i skorupa koju je izuzetno teško prekopati. Umesto teškog fizičkog rada i razbijanja busenja, postoji jednostavna jesenja metoda koja traje manje od sat vremena.

07. 10. 2026. u 13:30

Politika
Tenis
Fudbal
Yettel Bank prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno onlajn otvaranje računa

Yettel Bank prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno onlajn otvaranje računa