IMATE DIGITALNU IDEJU ZA POLJOPRIVREDU? Možete dobiti do 50.000 evra bespovratno

PROJEKAT Nostradamus, finansiran kroz program Horizon Europe, otvorio je prvi javni poziv za razvoj i testiranje digitalnih aplikacija otvorenog koda namenjenih poljoprivredi i bezbednosti hrane. Za podršku je ukupno izdvojeno 250.000 evra, a pet odabranih projekata moći će da dobije do 50.000 evra bespovratnih sredstava.

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Prijave su otvorene do 2. decembra. Podrška je namenjena rešenjima koja mogu da pomognu poljoprivrednicima u donošenju odluka, ali i efikasnijem korišćenju vode, đubriva, pesticida i energije. Cilj je i razvoj održivije i otpornije poljoprivredne proizvodnje. Poseban fokus je na digitalnim aplikacijama otvorenog koda koje koriste edge, cloud ili kombinovane arhitekture. Prioritet imaju rešenja za sisteme proizvodnje žitarica i oblast bezbednosti hrane.

Program traje 12 meseci

Odabrani timovi biće uključeni u program podrške koji traje 12 meseci. Finansiranje će biti sprovedeno kroz četiri faze - obuku, dizajn, razvoj i validaciju, a zatim demonstraciju i evaluaciju rešenja. Maksimalna podrška od 50.000 evra pokriva 100 odsto prihvatljivih troškova projekta, uključujući i indirektne troškove. Pored novčane podrške, učesnicima će biti dostupni projektna infrastruktura, alati, tehnička ekspertiza, obuke, vebinari i mentorska podrška.

Ko može da se prijavi

Na javni poziv mogu da se prijave mala i srednja preduzeća, startapi, small mid-caps kompanije, istraživačke i tehnološke organizacije, akademske institucije i sektorske organizacije iz Srbije, kao zemlje pridružene programu Horizon Europe. Prijavu može podneti jedno pravno lice ili konzorcijum od najviše dva pravna lica. Kod samostalne prijave, podnosilac mora biti privredni subjekt koji ima kapacitet da razvije i validira predloženo digitalno rešenje.

Projekat Nostradamus razvija ekosistem koji povezuje podatke posmatranja Zemlje, IoT uređaje, Data Cube tehnologije i cloud-edge infrastrukturu, sa ciljem razvoja novih digitalnih rešenja za poljoprivredu i bezbednost hrane. Nakon zatvaranja poziva biće sprovedene provera prihvatljivosti i tehnička evaluacija, dok će najbolje rangirani kandidati biti pozvani na onlajn intervjue. Konačni rezultati očekuju se do 31. marta 2027. godine, a početak programa za pet odabranih projekata planiran je za april 2027. godine.

(Kamatica)