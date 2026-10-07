GRAĐANI SRBIJE VIŠE NE MORAJU DA PLAĆAJU OVE PAPIRE: Izdato 18.000 dokumenata, ušteda 180.000 evra

REPUBLIČKI geodetski zavod (RGZ) saopštio je da je od 17. septembra ove godine pa do danas izdato oko 18.000 besplatnih dokumenata na šalterima katastra širom Srbije bez zakazivanja, čime je građanima ostvarena ušteda od najmanje 180.000 evra.

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Kako se podseća, do 17. septembra u zavisnosti od potrebne usluge građani su za pribavljanje podataka iz evidencije katastra plaćali od 1.000 do 6.000 dinara.

Vršilac dužnosti direktora RGZ Dalibor Babić kazao je da od 17. septembra "Ličnu kartu Vaše nepokretnosti" građani mogu da dobiju potpuno besplatno i odmah na šalterima katastra širom Srbije bez zakazivanja, piše Tanjug.

- Do danas smo izdali oko 18.000 ovih dokumenata. Prema proceni RGZ, time je građanima ostvarena ušteda od najmanje 180.000 evra. Nastavljamo da građanima olakšavamo pristup podacima o njihovim nepokretnostima i da štedimo njihovo vreme i novac - kazao je on.

(Tanjug)