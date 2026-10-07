SINIŠA MALI PRISUSTVOVAO TESTNOJ VOŽNJI: Beograd dobija novih 11 kilometara pruge, ovo je još jedan san koji ostvarujemo

SINIŠA Mali, ministar finansija u tehničkom mandatu prisustvovao je danas u Zemun Polju na test vožnji od Zemun Polja do aerodroma "Nikola Tesla".

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OBRAĆANjE MEDIJIMA

Ministarka Sofronijević je istakla da će ova pruga biti isključivo za putnički saobraćaj, i da su novi vozovi na putu ka Srbiji.

- Za Ekspo će biti sve spremno... Ima puno toga zbog čega je ova pruga važna. Zemun polje psotaje novo saobraćajno čvorište jer predstavlja vezu za prugu Beograd-Subotica. Kod stajališta Singidunum planira se izgradnja novog kompleksa koji će doneti nova radna mesta i investicije. Sada smo na tanici aredorom "Nikola Tesla" i tu se planira praktično oko 4 miliona posetilaca samo dok traje Ekspo i sve te ljude treba prevesti. Ova pruga nije za jednokratnu upotrebu, ona ostaje kao trajna vrednost za generacije Beograđana i svih građana Srbije. Dakle, poslužiće Ekspu ali će ostati kao trajna vrednost. To je san i Boegrad postaje jedna od retkih prestonica koja ima direktnu vezu od centra do aerodoroma - rekla je ministarka.

Dodala je i to da je UEFA zvanično potvrdila da će se na Nacionalnom stadionu igrati finale Lige Evrope.

Kaže da je plan da se 10.000 putnika dnevno preveze ovim delom pruge.

- Zamilste koliko će to rasteretiti drumski saobraćaj i prilaz Beogradu i koliko će naši građani udisati kavlitetniji vazduh - rekla je Sofronijević.

- Ovo nije samo pruga već nova razvojna osa. Stavaramo novi gradksi prostor u Beogradu. Kada dođemo u decembru do Nacionalnog stadiona nećemo staviti tačku, već ćemo reći da je to prva tačka, a sledeća Obrenovac - kaže ona.

Mali je poručio da je učinjeno ono što je obećano, aludirajući na to da je aerodrom povezan sa centrom grada.

- Do kraja godine biće završeno preostalih 7 kilometara do Ekspa... Mnogo je važnije to što građani dobijaju ovom prugom... Ovo će mnogo značiti za gužve koje očekujemo tokom Ekspa, jer očekujemo više od 4 miliona posetilaca te godine - rekao je Mali.

Napomenuo je su ovo stvari koje razvijaju Beograd i Srbiju.

- Ovo je doba najintenzivinijeg ekonomskog rasta ali i najobimnijih investicija - kaže Mali.

Druga poruka je za sve koji kritikuju Ekspo.

- Ovo je primer šta će sve ostati. Sve što gradimo, do kraja godine ćemo završiti 6 km Dunavske magistrale i ne znam koliko zdravstvenih centara sve to Ekspo i razvojna šansa Srbije. Kako ga sad napravimo tako će ostati generacijama koje dolaze... To je nešto što menja sliku Srbije i na šta smo ponosni. Govorim o rastu, procentima i iza svega stoje ljudi. Stoje naši radinici, ljudi koji će da koriste prugu i deca koja neće razmišljati kako će da dođu od centra do aerodroma, već će imati prugu i onda će i oni razmišljati o novim investicija - kazao je Mali.

Mali kaže da poslednja kompozicija dolazi krajem marta i da bi u tom periodu mogla da bude zvanično otvorena ova deonica, dok se završi sve po pitanju papirologije i testiranja.

OBILAZAK RADOVA NA IZGRADNjI PRUGE

Sa njim se na tesnoj vožnji nalazila i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević.

- To je prvih 11 kilometara. Preostalih sedam biće gotovo do karaja godine. Brzina će biti 120 kilometara na čas. Do 2028. idemo do Obrenovca - rekao je Mali.

Direktna železnička veza spojiće aerodrom i Glavnu železničku stanicu Prokop, a vožnja će trajati od 15 do 20 minuta.

- Kada se završi, očekujemo oko 10.000 ljudi dnevno, 3,5 miliona ljudi godišnje. Posebno mi je važno jer ćemo povezati aerodrom sa centrom grada. Železnička stanica na Novom Beogradu biće gotova do Ekspa. Grad će dobiti još dve važne institucije, kaže Mali.

Ovom prilikom su ukazali i na sve nove objekte koji su izgrađeni u prestonici u okviru Ekspo 2027.

- Ako pogledate radove oko vazduhoplovnog muzeja, gradimo i posebnu obilaznicu koja ide od petlje do Ledina kako bi rasteretili saobraćaj oko aredoroma "Nikola Tesla"... Olakšavamo život građanima i posetiocima i to nam je na kraju krajeva i posao - kazao je Mali.

Dodao je da će muzej biti vrhunski.

Ministarka je dodala da je Beograd nekada imao direktnu vezu sa Parizom i da će u vazduhoplovnom muzeju Srbija imati priliku mnogo toga da prikaže.

Poslednje stajalište od Prokopa je aerodrom "Nikola Tesla".

- Tu si radovi za pripremu stajališta i pristupa - dodao je Mali.

Do decembra će sve građevinski biti završeno, rekla je ministarka Sofronijević.

- Videli ste nešto potpuno novo i još jedan san koji ostavrujemo - kazao je Mali.

Ceo deo Surčina biće povezan sa centrom, pojasnila je ministarka Sofronijević.

Beograd ovim projektom dobija brzu prugu kojom će se ići 120 kilometara na čas, što dodatno podstiče razvoj Beograda, ali i celoj Srbiji daje novo lice.