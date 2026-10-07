ROD JABUKA IZNENADIO I STRUČNJAKE: Cena bi mogla da bude ključni problem sezone

PROIZVODNjA jabuke zahteva celogodišnji rad, značajna ulaganja i sve teže dostupnu radnu snagu, dok proizvođači, iako se berba i priprema za tržište privode kraju, još nemaju jasnu sliku o ovogodišnjoj ceni.

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Iskustvo pokazuje da kvalitet ostaje ključan za siguran plasman, a u prednosti su voćari koji imaju stalne kupce i mogućnost da rod sačuvaju u hladnjačama i sačekaju povoljniji trenutak za prodaju.

Direktor Instituta za voćarstvo u Čačku Darko Jevremović rekao je da je berba sada u punom jeku i da su voćnjaci uglavnom u veoma dobrom stanju. Kako je naveo, priroda je do polovine godine, odnosno do avgusta, bila naklonjena voćarima, koji su imali dovoljno padavina, pa je voće dobro ponelo i rodilo ove godine.

Kako kaže, suša je ostavila posledice u pojedinim zasadima koji nisu imali sistem za navodnjavanje. Međutim, kada je reč o jabuci, većina voćnjaka je pod sistemima za navodnjavanje i protivgradnim mrežama, tako da suša nije imala veći negativan uticaj na ovogodišnji rod.

- Jedan deo voća direktno se prodaje gotovo iz voćnjaka, ali je uglavnom reč o nižoj ceni, čime voćari nisu zadovoljni. Dobar deo voća, odnosno jabuka, skladišti se u hladnjačama sa kontrolisanom atmosferom, kao i u manjim, priručnim hladnjačama na domaćinstvima - kaže sagovornik.

Čeka se povoljniji trenutak za prodaju i bolja cena, zbog čega će, kako se očekuje, veći deo ovogodišnjeg roda jabuke biti uskladišten u hladnjačama, umesto da odmah bude plasiran na tržište.

- Kada govorimo o tržištu, i domaće i inostrano je u opticaju, ali što se tiče domaćeg tržišta, ono za sada ima primat - kaže Jevremović.

Sagovornik navodi da je ovogodišnji izuzetno visok rod uticao na pad cena poljoprivrednih proizvoda, posebno voća. Iako su jabuke visokog kvaliteta, njihova otkupna cena na veliko trenutno je svega 35 do 40 dinara po kilogramu.

(euronews.rs)