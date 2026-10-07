EKONOMSKI BUM ZA KRAGUJEVAC: Srce Šumadije dobija kapitalni projekat - 14 mostova i 5 petlji (VIDEO)
KRAGUJEVAC srce Šumadije i jedan od najvažnijih industrijskih centara Srbije, nalazi se na pragu istorijske transformacije.
Severna obilaznica oko Kragujevca gradi se kao brza saobraćajnica duga 22,2 kilometra, sa 14 mostova, pet petlji i ukupno 24 objekta.
Prvi sektor od pet kilometara pušten je u saobraćaj u septembru 2026. i već je rasteretio gradske ulice.
Obilaznica treba da izmešta teretni saobraćaj iz centra, poveže grad sa E-75 i Moravskim koridorom i otvori prostor za nove investicije.
Izgradnja Severne obilaznice, kapitalnog infrastrukturnog projekta, uveliko napreduje, a njeni obrisi već sada nagoveštavaju potpuno novu saobraćajnu i ekonomsku eru za ovaj grad.
Ovo nije samo put kojim će se zaobići gradske gužve; to je strateška arterija koja će Kragujevac direktno povezati sa ključnim koridorima i otvoriti vrata za nove investicije.
Severna obilaznica biće moderna brza saobraćajnica ukupne dužine od 22,2 kilometra, projektovana za brzinu kretanja do 100 kilometara na sat.
Kompleksnost ovog graditeljskog poduhvata najbolje se ogleda u broju inženjerskih objekata koji se grade na trasi.
Projektom je predviđeno ukupno 24 objekta, od čega pet velikih saobraćajnih petlji, pet nadvožnjaka, pet podvožnjaka (tunelskih konstrukcija) i čak 14 mostova!
Samo ukupna dužina mostova iznosiće oko 2,5 kilometara. Koliko su ovi objekti graditeljski zahtevni govori i podatak da će samo tri najveća mosta (mostovi 1, 2 i 5) činiti 1,3 kilometra trase, zahtevajući postavljanje dubokih šipova i masivnih ležišnih greda.
Realizacija ovog gigantskog projekta podeljena je u tri faze kako bi se grad postepeno rasterećivao kako radovi odmiču.
Tokom septembra 2026. godine, uspešno je završen i pušten u saobraćaj prvi sektor u dužini od pet kilometara.
Ova deonica, koja povezuje novoizgrađene petlje "Jovanovac" i "Petrovac", odmah je pokazala svoju vrednost rasteretivši deo gradskih ulica. Na ovom potezu izgrađena su tri podvožnjaka i jedan most.
Radovi na preostalim fazama (2 i 3) odvijaju se ubrzanim tempom. Od preostalih 13 mostova u ovim fazama, na većini su već završeni ozbiljni zemljani radovi i betoniranje šipova, dok se trenutno vrši intenzivna montaža nosača i rad na stubovima.
Plan je da u narednom periodu petlja "Petrovac" bude fizički povezana sa petljom "Gornji Milanovac", čime će funkcionalnost severne rute biti podignuta na znatno viši nivo, a teretni saobraćaj dodatno izmešten.
Značaj ove brze saobraćajnice daleko prevazilazi puku statistiku ugrađenog betona i asfalta. Njeni strateški i svakodnevni benefiti su višestruki.
Izmeštanje teškog saobraćaja iz centra. Višedecenijski problem Kragujevca bio je tranzitni i teretni saobraćaj koji je morao da prolazi kroz gradsko jezgro.
Obilaznica će omogućiti da gradske ulice konačno "prodišu", drastično će se smanjiti zagađenje vazduha i buka, a bezbednost pešaka i vozača biće na mnogo višem nivou.
Besprekorno povezivanje sa koridorima. Severna obilaznica će funkcionisati kao savršena spona između Kragujevca, auto-puta E-75 (Beograd–Niš) i Moravskog koridora. Grad se time čvrsto i strateški pozicionira na saobraćajnoj mapi ovog dela Balkana.
Ekonomski bum i urbanističko širenje grada. Rešavanjem saobraćajnih uskih grla, Kragujevac dobija ogroman prostor za širenje na sever.
Trasa obilaznice otvara fantastičan potencijal za formiranje novih industrijskih parkova i privrednih zona uz samu saobraćajnicu, što će privući nove investitore, ali daje i prostor za plansku izgradnju novih stambenih naselja.
Ovaj poduhvat se savršeno uklapa u širu sliku razvoja Šumadije, u koju spada i planirani brzi put "Vožd Karađorđe" (Šumadijski koridor), kao i predstojeća izgradnja potpuno novog kompleksa Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac koji će zahvaljujući novim petljama biti neuporedivo dostupniji pacijentima iz celog regiona.
Severna obilaznica oko Kragujevca više nije samo san i crtež na papiru. Kada svih 22 kilometra asfalta budu povezani u celinu, ova moderna brza saobraćajnica predstavljaće ne samo pobedu domaćeg inženjerstva, već i trajni temelj za bolji, brži i ekološki čistiji život svih Kragujevčana.
(Kurir)
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