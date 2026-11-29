NAKON obilnih snežnih padavina, danas je došlo do stabilizacije vremena, ali i da prodora veoma hladne vazdušne mase sa severoistoka.

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Sledeće sedmice u Srbiji će pod uticajem snažnog aniticiklona i veoma visokog vazdušnog pritiska, biće stabilno i suvo, ali ledeno.

Najhladnije će biti početkom i sredinom sedmice, kada se očekuju ledeni dani. Ledeni dan je pojam u meteorologiji koji znači da maksimalna temperatura beće preći 0 stepeni tokom celog dana. Ledena jutra se očekuju do vikenda.

Minimalna temperatura već sutra u gradovima i nizijama od -9 do -3, u Beogradu -4, na Pešteru i višim planinama ispod -10 stepeni.

Najhladnija jutra biće od utorka do četvrtka, uz temperature ispod -10 stepeni, lokalno i do -15 stepeni.

Najhladnije se očekuje u sredu ujutro, a u prilog tome iće će vedro vreme i nebo bez oblaka, u mnogim predelima snežni pokrivač, vreme bez vetra i veoma visok vazdušni pritisak, pa se očekuje i ogromno izračivanje vazduha.

Minimalna jutarnja temperatura u sredu biće od -15 do -10 stepeni, u Vojvodini i u Beogradu od -10 do -8 stepeni.

Najhladnije će biti u gradovima i nizijama centralne, zapadne i istočne Srbije i u Pomoravlju, uz temperature od -15 do -13 stepeni.

Još hladnije biće na najvišim planinama, ali i na Peštereskoj visoravni, pa se u Sjenici očekuje do -18 stepeni, lokalno na širem području i do -20°C.

Maksimalna tempertura biće od ponedeljka do srede od -3 do 1°C, u Beogradu do -1, 0°C.

U drugoj polovini sledeće sedmice očekuje se manji porast dnevnih temperatura vazduha, koje će preći u plus, a jutra će otopliti tek za sledeći vikend, ali iako znatno ugodnija, i dalje hladna, ponegde uz slab mraz.

Jutra će značajno biti ugodnija, zbog naoblačenja od petka, a već u petak i za vikend ponegde se očekuju kiša, susnežica i sneg, ali bez obilnijih padavina.

(Telegraf)