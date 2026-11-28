ZA trofej Dejvis kupa boriće se iste reprezentacije kao 2025. godine.

FOTO: MARCO BERTORELLO / AFP / Profimedia

Teniseri Španije igraće ponovo protiv Italije u finalu Dejvis Kupa pošto su pobedili Veliku Britaniju rezultatom 2:0.

Prvo je Rafael Hodar savladao Kamerona Norija sa 2:0 (6:2, 7:5), da bi zatim Karlos Alkaraz bio bolji od Artura Ferija - 6:2, 6:1.

DOMINACIJA Karlos Alkaraz/FOTO: Tanjug/AP/Antonio Calanni

Branilac titule Italija je plasman u sutrašnje finale osigurala u petak uveče pobedom 2:1 protiv Češke.

RADOST Teniseri Italije/FOTO: Tanjug/AP/Antonio Calanni

Prošle godine Italija je, takođe u Bolonji, pobedila Španiju u finalu rezultatom 2:0 i pokušaće da odbrani trofej.

Podsetimo, rekorder Dejvis kup po broju pehara su Sjedinjene Američke Države (32). Što se tiče, "furije" ima šest, dok su "azuri" četiri puta bili šampioni.

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