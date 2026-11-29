POLjSKA vlada analizira scenario ruske provokacije na Baltiku i razmatra hitno slanje vojske bez čekanja na odluku NATO-a, prenosi poljski portal "Onet".

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Nakon što je En Eplbaum, supruga šefa poljske diplomatije Radoslava Sikorskog, izjavila da evropski političari raspravljaju o mogućem ratu sa Rusijom, proruski krugovi optužili su je za podsticanje na sukob.

Ipak, poljska vlada i druge članice NATO-a zaista intenzivno analiziraju takav scenario, ne kako bi provocirale Rusiju, nego kako bi se pripremile za mogući ograničeni napad na neku od baltičkih država, saznaje se iz visokih vladinih izvora, piše poljski portal "Onet".

Scenario za baltičke države

U središtu tih rasprava jeste pitanje kako reagovati ako Rusija izvede napad ograničenih razmera. Obaveštajne procene govore da Moskva trenutno nema kapaciteta za rat punog obima protiv NATO-a, ali bi Savez mogao da se suoči sa oružanom provokacijom, poput ruskog zauzimanja manjeg mesta u Litvaniji, Letoniji ili Estoniji.

U takvoj situaciji Poljska ima dve osnovne opcije. Prva je ograničiti se na humanitarnu pomoć, a druga je vojno se angažovati. Slanje vojske takođe nudi dve mogućnosti: delovati tek nakon zvanične odluke NATO-a ili poslati jedinice odmah, bez čekanja na saveznike.

Takav potez bi stvorio pritisak na ostatak Saveza da aktivira član 5 i time poslao jasnu poruku Rusiji da će se, ako se ne povuče, suočiti sa ratom protiv celog NATO-a, za šta Moskva nije spremna.

Poljska bi vojno intervenisala

Izostanak reakcije, zakasneli odgovor ili slanje vojske tek nakon što bi baltičke snage same odbile napad značili bi stvarni kraj NATO-a, tvrde izvori "Oneta" u poljskoj vladi. U tom slučaju bi i Poljska ostala sama ako bi se našla na meti slične provokacije. Potencijalna intervencija stoga nije usmerena samo na pomoć napadnutoj državi, nego prvenstveno na sprečavanje ruskog pokušaja da razbije Savez.

Jedan od dvojice sagovornika iz vlade potvrdio je da bi Poljska, u slučaju ruske provokacije, odmah poslala oružane snage u pomoć napadnutoj baltičkoj državi. Naglasio je da Varšava ne bi čekala formalnu aktivaciju člana 5 Severnoatlantskog ugovora, nego bi delovala bez odlaganja i poslala vojsku u borbu.

Drugi sagovornik bio je nešto oprezniji. Napomenuo je da su poljski vojni kapaciteti ograničeni i da bi pomoć baltičkim državama morala da se pruži na način koji neće oslabiti sopstvene odbrambene sposobnosti. Zbog toga bi Poljska verovatno poslala specijalne jedinice, a ne teže naoružane jedinice poput oklopnih.

Ipak, sagovornici se slažu oko ključnog pitanja - Poljska bi se vojno angažovala. Činjenica da su dvojica članova vlade podelila ove informacije signal je da vlasti žele da pošalju poruku Rusiji: plan o razbijanju jedinstva NATO-a neće uspeti. Moskva će se na oružanu provokaciju odlučiti samo ak