U SRBIJI danas oblačno i hladno vreme. Na severu i zapadu suvo, a u ostalim predelima ujutru i pre podne sa slabim snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

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- Posle podne prestanak padavina i razvedravanje u celoj zemlji. Vetar slab i umeren u košavskom području i u planinskim predelima istočne Srbije i jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 1, a najviša dnevna od 0 do 3 stepena Celzijusa - navodi RHMZ.

Vremenska prognoza do 6. decembra

- Narednih dana suvo i hladno sa slabim i umerenim, na jugu i istoku zemlje i sa jakim, jutarnjim mrazem, a lokalno i pojavom poledice. Početkom decembra ponegde se očekuju i ledeni dani, sa maksimalnom temperaturom od -3 do 0 stepeni - najavio je RHMZ i dodao:

- U košavskom području duvaće umeren i jak istočni i jugoistočni vetar, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i Pomoravlju u ponedeljak i sa udarima olujne jačine. Od petka u brdsko-planinskim predelima ponegde uz provejavanje slabog snega.

Podsetimo, ledene dane tokom naredne nedelje najavio je i Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom.

- Tokom sledeće nedelje biće veoma hladno, uglavnom suvo. Jutarnje temperature na planinama spuštaće se do minus 15 stepeni, dok će u nižim predelima biti između minus pet i minus 10. Tokom dana temperatura će u nižim predelima biti oko nule, a u mnogim mestima očekuju se i ledeni dani. Pred nama je, dakle, prava zima. Ovaj hladni period najverovatnije će potrajati još nedelju do dve, nakon čega se očekuje blago otopljenje - rekao je Ristić za Kurir televiziju.

Hladno do sredine decembra

RHMZ je u klimatskim izgledima za drugu nedelju decembra najavio nedeljnu temperaturu vazduha ispod prosečnih vrednosti do -3 stepena, sa verovatnoćom oko 70 odsto da će vrednosti biti u kategoriji hladno.

- Srednja nedeljna maksimalna temperatura vazduha u intervalu od 4 do 6, a u brdsko planinskim predelima od -3 do 1 stepen. Srednja nedeljna minimalna temperatura vazduha u intervalu u intervalu od -2 do 0, a na planinama do -8. Nedeljna količina padavina u granicama prosečnih vrednosti u većem delu Srbije, u intervalu od 12 mm do 19 mm, na planinama do 22 mm.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike mogu doprineti smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih. Oprez je neophodan kod osoba sa varirajućim krvnim pritiskom i psihičkim tegobama. Kod meteoropata su mogući bolovi u mišićima, nervoza i glavobolja. U saobraćaju se savetuje dodatan oprez.

(Kurir)

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