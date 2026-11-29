REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je danas upozorenje za područje Srbije na jak jutarnji mraz u predstojećem periodu, s jutarnjom temperaturom i do -15 stepeni.

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Kako je navedeno u saopštenju RHMZ-a, od ponedeljka, 30. novembra, do petka, 4. decembra, jutra će biti veoma hladna sa umerenim i jakim mrazem.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), sutra će najniža temperatura biti od -12 do -2, a najviša od -3 do jedan stepen.

Duvaće slab, u košavskom području umeren i jak, istočni i jugoistočni vetar, u planinskim predelima istočne Srbije povremeno sa udarima olujne jačine.

I u Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i veoma hladno uz umeren istočni vetar. Najniža temperatura od -7 do -4, a najviša oko jedan stepen.

U narednom periodu, do ponedeljka, 7. decembra, biće pretežno sunčano, suvo i hladno uz umeren i jak jutarnji mraz i lokalnu pojavu magle, niske oblačnosti i poledice.

Početkom decembra očekuju se i ledeni dani, pa u pojedinim mestima dnevna temperatura neće prelaziti nula stepeni.

Krajem sedmice umereno do potpuno oblačno, uz slabljenje jutarnjeg mraza i manji porast dnevne temperature, a u planinskim predelima je moguće provejavanje slabog snega.

(Tanjug)