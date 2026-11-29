U TIRANI se danas održava novi antivladin protest, tokom kojeg su se demonstranti, nakon okupljanja na trgu Skenderbeg, uputili ka zgradi vlade Albanije, a tokom skupa pojedini učesnici bacali su petarde, na šta je policija odgovorila upotrebom suzavca.

Foto: AP/Hameraldi Agolli

Protest se, navodi Juronjuz, poklapa s albanskim praznikom Dan oslobođenja. Situacija na protestu se zaoštrila nakon što su demonstranti ispred sedišta vlade bacali petarde i druge predmete, na šta je policija odgovorila upotrebom suzavca. Protest je održan dan nakon demonstracija 28. novembra, tokom kojih je došlo do žestokih sukoba između demonstranata i policije, uz upotrebu suzavca i molotovljevih koktela, dok je više građana privedeno, a desetine su zatražile lekarsku pomoć.

Foto: AP/Hameraldi Agolli

Prema podacima zdravstvenih službi, juče je na lekarsku pomoć upućeno 50 osoba, među kojima 17 policajaca, 21 demonstrant, šest novinara i šest slučajnih prolaznika. Policija u Tirani uhapsila je 12 osoba, dok je protiv još 19 pokrenut krivični postupak zbog nasilja tokom protesta održanog prethodnog dana u glavnom gradu Albanije.

Foto: AP/Hameraldi Agolli

Protest je održan na 114. godišnjicu proglašenja nezavisnosti Albanije, a organizovan je zbog nezadovoljstva građana radom vlade premijera Edija Rame i zahteva za njegovim odlaskom sa vlasti.