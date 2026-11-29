POVODOM događaja koji su se desili u periodu od 20. - 24. novembra 2026. godine, kada su na autoplacu u Sremskoj Kamenici zapaljena dva motorna vozila i kada su na stambenu kuću u Čeneju bačene eksplozivne naprave, u kojim događajima je došlo do nastanka materijalne štete i do izazvanja opasnosti opasnost za život i telo ljudi, kao i imovinu većeg obima, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je dana 27.11.2026. godine donelo naredbu o sprovođenje istrage protiv osumnjičenog V.P., zbog osnova sumnje da je, zajedno sa drugim NN licima, izvršio više krivičnih dela, i to: krivično delo iznuda u pokušaju i pomaganju iz člana 214 Krivičnog zakonika, krivično delo izazivanje opšte opasnosti u pomaganju iz čl. 278 Krivičnog zakonika, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 Krivičnog zakonika.