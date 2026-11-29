Aleksandar Vučić se obraća javnosti danas u 10 časova (FOTO)
PREDSEDNIK poslaničke grupe “Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje” Aleksandar Vučić obratiće se građanima danas, 29. novembra 2026. godine, sa početkom u 10 časova.
Ova informacija nalazi se na instagram stranicama sns srbija i avučić.
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