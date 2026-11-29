„PLENUM JE PRESUDIO VUČIĆEVIĆU!“ Vučić otkrio šta se, prema njegovim rečima, dešavalo iza kulisa
LIDER opozicije i šef poslaničke grupe “Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje” Aleksandar Vučić obraćajući se građanima Srbije, istakao je da je skandal bez presedana ono što se desilo Draganu J. Vučićeviću.
- Pošto se pravite naivni i blesavi i ne vidite šta danas rade N1 i Nova S, oni su iskoristili jedno 50 izraza, i to samo pokazuje lažne aršine i kako jedni mogu sve a drugi ništa. Ne postoji ni jedan sličan slučaj u Evropi, koliko god da je neprijatno,moraće da kažu nešto. Možete kesu đubreta da pospete i po Draganu i po svakom od nas, i na kraju dođemo do toga da ovo nije ni zakonito ni pravično... Ono što sam video u njihovim "oslobođenim" medijima, pa su za gospodina Čupića rekli da je pravi domaćin, isposnik sa Kosmaja, iako smo posle ustanovili da ima dva solitera, otac šestoro dece. Eto Dragan je otac šestoro dece, ali "sram ga bilo jer nije imao šta drugo da radi sem da pravi decu". To vam je Srbija danas. Dragan J. Vučićević mora da bude pušten odmah... Ništa nisu hteli da urade, jer su imali politički dogovor sa vrhom Studentske liste i to su morali da urade - kazao je Vučić.
Istakao je da je plenum rekao da Vučićević mora u zatvor i da je to tako.
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