Srpski fudbalski stručnjak Srđan Blagojević više nije trener Akrona iz Toljatija. Ruski klub i dosadašnji šef stručnog štaba sporazumno su raskinuli saradnju, nakon rezultatski veoma lošeg perioda i šest uzastopnih poraza u svim takmičenjima.

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Poslednji neuspeh bio je poraz od Rubina u Kazanju rezultatom 3:0, u okviru 16. kola ruske Premijer lige. Nakon tog susreta postalo je jasno da je situacija u klubu ozbiljna, a već narednog dana stigla je potvrda rastanka sa srpskim trenerom.

Blagojević je Akron preuzeo u junu 2026. godine, a tokom boravka na klupi vodio je ekipu na ukupno 22 utakmice u svim takmičenjima. Ostvario je pet pobeda, šest remija i 11 poraza.

Posebno zabrinjavajući bio je niz neuspeha koji je trajao od kraja oktobra do kraja novembra. Akron je u tom periodu izgubio šest uzastopnih utakmica, uključujući i poraze u prvenstvu i Kupu Rusije.

Klub se trenutno nalazi na 15. mestu prvenstvene tabele sa 12 osvojenih bodova posle 16 kola, što dodatno govori o težini situacije u kojoj se ekipa našla.

Iz Akrona su potvrdili da se saradnja završava sporazumno, a zajedno sa Blagojevićem klub napuštaju i njegovi saradnici Dejan Fijala, Nikola Stanković i Saša Semeredi.

– Stručni štab Srđana Blagojevića obavio je kvalitetan posao pokušavajući da uvede novu filozofiju igre. Promene su bile vidljive, ali je prelazni period predugo trajao, što potvrđuje i serija od šest uzastopnih poraza. U profesionalnom sportu rezultat je na kraju najvažniji. Potrebno je da popravimo položaj na tabeli i promenimo atmosferu u ekipi – izjavio je generalni direktor kluba Konstantin Kljušev.

Zanimljivo je da su ruski mediji prethodno najavljivali mogućnost da Blagojevićev status bude rešen nakon naredne utakmice protiv Orenburga, koja je planirana za 5. decembar. Ipak, rukovodstvo Akrona odlučilo je da saradnju okonča pre tog susreta.

Blagojević je prethodno radio u Partizanu, koji je predvodio u dva navrata. Njegov odlazak iz ruskog kluba tako predstavlja novi prekid trenerskog angažmana za stručnjaka koji je tokom prethodnih godina radio i na srpskoj i na međunarodnoj sceni.