VELIKA ZAPLENA U POŽAREVCU: U garaži krio puške, bombu, 318 metaka i kokain — lisice stavljene Požarevljaninu (46)
PRIPADNICI policije u Požarevcu danas su uhapsili S. S. M. (46) iz tog grada zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu, saopšteno je iz MUP-a.
Policija je u pretresu iznajmljene garaže koju je osumnjičeni koristio pronašla dve automatske puške, dva pištolja, ručnu bombu, 318 komada različitih vrsta municije i kesu sa oko 57,4 grama kokaina.Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu, S. S. M. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.
(Tanjug)
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