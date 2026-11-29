Srbija dobila protivnika u Dejvis kupu! Ako prođe u 2. kolu je čeka pakao!
Biće teško "orlovima" u oba meča.
Dejvis kup reprezentacija Srbije saznala je protivnika u prvom kolu ovog takmičenja 2027!
U međuvremenu je održan žreb, a izabranici Viktora Torickog će u premijernoj rundi igrati protiv Austrije na njihovom terenu!
Planirano je da predstojeći okršaj bude održan u nekom od termina od 6. do 8. februara naredne godine.
Istovremeno su izvučeni parovi i druge runde, pa su srpski teniseri dobili eventualnu preopreku ako prebrode Austrijance.
Žreb nije nimalo pogledao "orlove", jer ih u narednom kolu čeka pobednik duela Ekvador - Australija, gde su "kenguri" apsolutni favoriti. I ne samo u mečeva protiv južnoameričke selekcije, već i na celom Dejvis kupu gde figuriraju za polufinale ili finale.
Ipak, teren je jedino merilo, pa ostaje da se vidi da li će Ekvadorci uspeti da prirede senzaciju i olakšaju put Srbiji do trećeg kola.
Preporučujemo
Teške reči na račun Srbina: "Izbacio bih Jokića"!
29. 11. 2026. u 10:29
Partizan piše istoriju! Domaćin povukao šokantan potez!
29. 11. 2026. u 10:06
Igrao kod Duleta Vujoševića u Partizanu, a sada pojačao četvrtoligaša
29. 11. 2026. u 09:48
Srpski hit odjekuje Poljskom: Fudbaleri Lehije proslavili pobedu uz ovu pesmu (VIDEO)
29. 11. 2026. u 08:57
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Evo kada Orlići igraju sa Kinom u šesnaestini finala Svetskog prvenstva
Kadetska reprezentacija Srbije saznala je termin utakmice protiv Kine, u kojoj će pokušati da izbori plasman u osminu finala Svetskog prvenstva za igrače do 17 godina u Kataru.
28. 11. 2026. u 09:57
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
HIT PITANjE NA MREŽAMA: Da li Radomir Saičić fenira obrve (FOTO)
DANAS je akademik Radomir Saičić predstavljen kao kandidat Studentske liste za predsednika Srbije, a društvene mreže su se usijale od komentara zbog jednog detalja.
27. 11. 2026. u 16:32
Komentari (0)