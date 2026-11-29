Biće teško "orlovima" u oba meča.

Photo: Radule Perisic/ATAImages

Dejvis kup reprezentacija Srbije saznala je protivnika u prvom kolu ovog takmičenja 2027!

U međuvremenu je održan žreb, a izabranici Viktora Torickog će u premijernoj rundi igrati protiv Austrije na njihovom terenu!

Planirano je da predstojeći okršaj bude održan u nekom od termina od 6. do 8. februara naredne godine.

Istovremeno su izvučeni parovi i druge runde, pa su srpski teniseri dobili eventualnu preopreku ako prebrode Austrijance.

Davis Cup 2027 draw. CZE vs. NOR, BRA vs. NED, GER vs. CRO, CHI vs. FRA are some of the interesting first round ties. USA vs. CAN, AUS vs. SRB, GBR va. FRA are potential R2. https://t.co/cwIIU9wafv — José Morgado (@josemorgado) November 29, 2026

Žreb nije nimalo pogledao "orlove", jer ih u narednom kolu čeka pobednik duela Ekvador - Australija, gde su "kenguri" apsolutni favoriti. I ne samo u mečeva protiv južnoameričke selekcije, već i na celom Dejvis kupu gde figuriraju za polufinale ili finale.

Ipak, teren je jedino merilo, pa ostaje da se vidi da li će Ekvadorci uspeti da prirede senzaciju i olakšaju put Srbiji do trećeg kola.

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