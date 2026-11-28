Kriza na Old Trafordu sve je dublja, a Junajted već skoro tri meseca ne zna za pobedu. Sa svega osam bodova nalazi se na pretposlednjem mestu prvenstvene tabele.

Tanjug/AP Photo/Dave Thompson

Fudbaleri Mančester junajteda nastavili su da nižu razočaravajuće rezultate, pošto su pred svojim navijačima izgubili od Brentforda sa 4:0 u 12. kolu Premijer lige. Istovremeno, Lids je bez većih problema savladao Koventri rezultatom 3:0.

Gostovanje u Mančesteru ostaće posebno upamćeno za Brentford, koji je prvi put u istoriji uspeo da slavi na Old Trafordu.

Kalum Vilson je sa dva pogotka u prvom poluvremenu postavio temelje velikog trijumfa, dok su Kristofer Ajer i Kevin Šade u završnici dodatno uvećali prednost.

Vilson je mrežu domaćina pogađao u 19. i 32. minutu, Ajer je u 82. povisio na 3:0, a konačan rezultat postavio je Šade u prvom minutu sudijske nadoknade. Dango Uatara bio je posebno raspoložen za asistencije, pošto je tri puta uposlio svoje saigrače.

Maurisio Poketino tako je doživeo drugi poraz na klupi Mančester junajteda. Prethodno je njegov tim ubedljivo izgubio i od Liverpula, takođe rezultatom 4:0.

Priliku za popravni imaće već u sredu, kada gostuje Njukaslu, dok će Brentford istog dana ugostiti Arsenal. No, "crveni đavoli" su posle 12 odigranih utakmica u prvenstvu zakucani u zoni ispadanja, na pretposlednjem 19. mestu sa svega osam osvojenih bodova. Jedan više od Kristal Palasa, koji ima utakmicu manje (igraju u nedelju protiv Hala, kod kuće), pa bi posle kompletiranog kola Junajted mogao da bude - fenjeraš.

U drugom susretu odigranom u istom terminu, Lids je pred svojim navijačima bio bolji od Koventrija sa 3:0.

Dominik Kalvert-Luin otvorio je seriju golova u 40. minutu, a Šon Longstaf je u samom finišu prvog poluvremena udvostručio prednost. Isti fudbaler je svojim drugim pogotkom, u 66. minutu, potvrdio ubedljiv trijumf domaćina.

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