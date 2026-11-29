VAŽNE ODLUKE U POŠTANSKOJ ŠTEDIONICI: Zakazana sednica akcionara, menja se član Upravnog odbora
BANKA Poštanska štedionica zakazala je 119. vanrednu sednicu Skupštine akcionara za 17. decembar u sedištu banke u Beogradu, a tema će biti usvajanje Poslovne politike i strategije banke za trogodišnji period od 2027. do 2029. godine.
Sednica će biti održana sa početkom u devet sat u Ulici Kraljice Marije 3. Kako je objavljeno u pozivu akcionarima, na dnevnom redu sednice naći će se šest tačaka, među kojima su usvajanje Poslovne politike i strategije banke za trogodišnji period od 2027. do 2029. godine, usvajanje Plana ulaganja u osnovna sredstva i nematerijalnu imovinu za 2027. godinu, kao i razrešenje jednog člana Upravnog odbora banke.
Predviđeno je i imenovanje radnih tela, odnosno Komisije za glasanje i overavača zapisnika, kao i razmatranje izveštaja Komisije za glasanje. Odluka o usvajanju Poslovne politike i strategije banke donosiće se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, dok je za usvajanje Plana ulaganja i razrešenje člana Upravnog odbora predviđena dvotrećinska većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Prema podacima iz poziva, Banka Poštanska štedionica na dan sazivanja sednice ima ukupno 2.990.230 izdatih običnih akcija.
Dan akcionara, odnosno datum na osnovu kojeg se utvrđuje spisak akcionara sa pravom učešća u radu sednice, jeste 7. decembar 2026. godine. Akcionari će pravo učešća moći da ostvare neposredno, preko punomoćnika ili glasanjem u odsustvu, u skladu sa zakonom i pravilima navedenim u pozivu.
(Tanjug)
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