RIJERA NAPUŠTA ZVEZDU? Fudbalski velikan pomno prati šta radi u Beogradu
Turski mediji sve više pažnje posvećuju Albertu Rijeri i njegovom radu na klupi Crvene zvezde. Kako prenosi „Fotospor“, Galatasaraj pomno prati španskog stručnjaka, kojeg vidi kao jednog od potencijalnih kandidata za mesto šefa stručnog štaba u budućnosti.
Iako je Okan Buruk u prethodnim sezonama ostvario izuzetne rezultate, osvojivši četiri uzastopne titule prvaka Turske, uz po jedan trofej u Kupu i Superkupu, njegov položaj nije bez pritiska.
Kritike javnosti i očekivanja navijača sastavni su deo svakodnevice jednog od najvećih turskih klubova, pa se već spekuliše o tome ko bi mogao da ga nasledi ukoliko dođe do promene na klupi.
Kao mogući kandidati do sada su se najčešće pominjali Arda Turan, Selčuk Inan i Ugur Učar. Međutim, prema pisanju „Fotospora“, u trci bi mogao da se pojavi i Rijera, koji dobro poznaje Galatasaraj iz perioda kada je nosio dres istanbulskog kluba, ali i radio kao pomoćni trener.
VLASNICI GALATASARAJA PRATE ŠTA RIJERA RADI U BEOGRADU
Španski stručnjak navodno se veoma visoko kotira u mislima čelnika Galatasaraja, a njegov rad u Crvenoj zvezdi predstavlja važan pokazatelj trenerskih sposobnosti.
Posebnu pažnju Turci bi mogli da obrate na duel Crvene zvezde i Trabzonspora, koji je zakazan za 17. decembar u okviru poslednjeg kola ligaške faze Lige konferencije. Biće to prilika da Rijera pokaže svoj rad protiv još jednog poznatog predstavnika turskog fudbala, ali i da dodatno privuče pažnju tamošnje javnosti.
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Zanimljiva okolnost u celoj priči jeste i predstojeći istanbulski derbi između Bešiktaša i Galatasaraja. Prema navodima iz teksta, eventualno dobra partija Dušana Vlahovića i pobeda Bešiktaša mogli bi dodatno da zakomplikuju situaciju na klupi aktuelnog šampiona Turske i pojačaju spekulacije o budućnosti Okana Buruka.
Ipak, nikakvi konkretni pregovori između Galatasaraja i Rijere za sada nisu potvrđeni, pa je eventualni prelazak španskog stručnjaka u Istanbul trenutno samo predmet medijskih nagađanja.
Jedno je sigurno: ime Alberta Rijere ponovo je veoma aktuelno u turskim sportskim medijima, a njegov rad u Beogradu očigledno nije prošao nezapaženo.
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